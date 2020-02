Bibliotecas y Arte ¿Son una bibliotecas o es arte? Planeta Biblioteca 2020/02/26

ESCUCHAR

“La Biblioteca de Libros no Prestados”. “La biblioteca de Reanimación”. “La Biblioteca de Ubicación Aproximada”, “Biblioteca de la Serendipia”, “La biblioteca de los orgasmos reales” no son nombres comunes que se den a las bibliotecas, pero lo cierto es que son tentadores y reales. Cada una de estas bibliotecas ha sido creada por un artista y no son las únicas. Estas bibliotecas funcionan como bibliotecas y como arte, algunas son exposiciones temporales y otras instalaciones permanentes. Están dispersas por todo el mundo y, además de investigar temas artísticos como la pérdida, el tiempo, el lugar y la memoria, consideran la biblioteca como tema y como objeto. Como tales, plantean preguntas interesantes para los bibliotecarios. ¿Qué simbolizan las bibliotecas para el artista y el público?, ¿Cuáles son las motivaciones de los artistas involucrados?, ¿Qué objetivos persiguen estas bibliotecas?, ¿Qué es lo que hace que el artista se convierta en bibliotecario?, ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros como profesionales?, ¿Qué podemos aprender de estas bibliotecas de artistas?

