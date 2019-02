Literature vs Traffic: un camino iluminado de libros desechados para revindicar la palabra escrita

Literature vs Traffic. Ann Arbor, 2018 / Literatura vs Tráfico. Ann Arbor (Michigan) 2018

El festival Light in Winter de Melbourne eligió como temática “la lectura”, de modo que el colectivo de arte encubierto español Luzinterruptus llevó a cabo una instalación artística a gran escala denominada Literature vs Traffic, una pieza que ya habían realizado en New York y Toronto. La instalación consistió en reutilizar miles de libros desechados, convirtiéndolos en un camino iluminado compuesto por 10.000 libros y miles de luces LED. Así, lo que era sólo una calle se convirtió en una hermosa instalación, para realtar el valor del poder del arte, la educación, la palabra escrita y el pensamiento libre a toda la comunidad al “pavimentar” las calles con miles de libros brillantes.