Envío de fotos de bibliotecas para el programa de ALA el valor de las bibliotecas para promover justicia social e inclusión

El Comité de Conexiones Internacionales (ICC) de la Mesa Redonda de Relaciones Internacionales (IRRT) de la American Library Association (ALA) os invita cordialmente a contribuir con una foto de tu biblioteca que mejor demuestre la iniciativa del presidente de ALA de este año, “el valor de las bibliotecas para promover justicia social e inclusión” para contribuir a construir la galería mundial de fotos con las mejores prácticas en 2020. Las fotos se mostrarán a través de los sitios web de ALA, publicaciones y / o medios de comunicación social. Las presentaciones seleccionadas se mostrarán físicamente en la Conferencia Anual ALA 2020 en Chicago, IL. 25-30 de junio de 2020.

La fecha límite para la presentación de fotos es el 15 de febrero de 2020.

Para enviar las fotos se debe utilizar el formulario de envío de Google para cargar la imagen. Si no se dispone de una cuenta de Google, se pueden enviar por correo electrónico a la dirección irrt.icc@gmail.com siguiendo las instrucciones, requisitos y formato que se presenta a continuación.

Instrucciones generales de envío de correo electrónico / Formato

El título del asunto del correo electrónico debe ser: 2020 Photo Gallery

En el correo electrónico, proporciona la siguiente información:

a. Título del proyecto (un título corto para el proyecto de su biblioteca)

b. Biblioteca y su afiliación (ejemplo: Biblioteca Fogler, Universidad de Maine)

c. Ubicación de la biblioteca (Estado / Provincia, País; ejemplo: Illinois, EE

. UU.)

e. Descripción del proyecto (en menos de 200 palabras, describe por qué este proyecto demuestra mejor el valor de las bibliotecas para promover la justicia social y la inclusión)

f. Persona de contacto del proyecto y correo electrónico (preferido pero opcional; la información de contacto se mostrará públicamente). Atribución preferida para la imagen (nombre del propietario de la imagen)

Requisitos de imagen: proporcione la imagen con la resolución más alta que tenga; Se prefiere una foto horizontal que tenga al menos 5400 píxeles de ancho con 300 ppp.

Aviso: con este envío, usted otorga al ALA, IRRT e ICC permiso completo para distribuir, editar y desarrollar su trabajo con atribución.

Las preguntas adicionales con respecto a esta contribución pueden dirigirse al Presidente del Comité de Conexiones Internacionales de IRRT a irrt.icc@gmail.com .