Bibliotecas convertidas en lugares de boda para amantes de la literatura

Library Wedding Venues for Literature Lovers.

Ver original

Si usted y su pareja son amantes de la literatura entonces, ¿qué podría ser más romántico que casarse en una biblioteca? Son el lugar perfecto para celebrar bodas para los amantes de los libros

La Biblioteca de la Abadía Combermere es una magnífica sala adornada de historia. La habitación originalmente fue la Logia Abbott’s Lodge hace 800 años y ha sido amorosamente restaurada para hacer de ella el lugar perfecto para celebrar una boda. Las parejas que deciden casarse en la Biblioteca, en el corazón de la Abadía, pueden disfrutar del elaborado trabajo de yeso e incluso disfrutar de un fuego de leña en la chimenea de mármol – un toque romántico para una boda de invierno.

Biblioteca de la Abadía Combermere



Esta hermosa y restaurada casa isabelina fue una vez propiedad del hermano de Jane Austen – ¡esta es la casa a la que la autora se refirió como la “Gran Casa” en sus cartas! Si eso no es suficiente para los amantes de la literatura, las habitaciones con paneles y los jardines prístinos de la Chawton House Library son el escenario perfecto para una boda temática.

Chawton House Library

La biblioteca de Hodsock Priory está llena de carácter y tiene una variedad de usos si usted se casa en el Priorato de Hodsock. Tiene licencia para ceremonias y ofrece hermosas vistas a los famosos jardines nevados. También puede utilizar la antigua sala de libros como zona tranquila después de la ceremonia para que sus invitados se mezclen y disfruten de las bebidas. La música suave y el entretenimiento también se pueden instalar allí arriba, haciéndolo muy relajante.

Hodsock Priory – Nottinghamshire

La Biblioteca Inferior de la Signet Library, en el corazón del casco antiguo de Edimburgo, es el lugar perfecto para celebrar su boda, ya sea civil, religiosa o humanista. Después de la ceremonia, usted y sus invitados pueden subir la gran escalera hasta la Biblioteca Superior, que puede acomodar entre 50 y 220 huéspedes para cualquier tipo de recepción, desde un desayuno de boda hasta un evento nocturno. La Biblioteca Superior tiene un sello real de aprobación; el rey Jorge IV la describió como “el mejor salón de Europa” tras su visita en 1822.

Signet Library

La biblioteca de West Dean College, una mansión de piedra del siglo XIX rodeada por vistas panorámicas de South Downs, es el escenario ideal para la boda de un amante del libro. El lugar tiene una rica historia de las artes, e incluye una sala de música así como una biblioteca – estos se pueden unir para obtener más espacio. Si usted ama la idea de un cuarto del libro con abundante carácter, éste podría ser el lugar de la boda para usted.

West Dean College Library

Queen Mary University es un lugar maravilloso y elegante para celebrar bodas en el corazón del este de Londres. El octógono, construido en 1887, fue originalmente la biblioteca universitaria. Fue diseñado por el arquitecto victoriano ER Robson e inspirado en la Sala de Lectura del Museo Británico. No sólo puede celebrar su boda en un escenario impresionante, sino que también puede elegir de los menús de desayuno de boda de la firma, acertadamente llamado Shakespeare y Wordsworth.

Queen Mary University Library

La Central Library de Manchester es el lugar de la boda de elección para el amante del libro moderno. Comience sus celebraciones en el Shakespeare Hall -llamado así por el adornado vitral con el que cuenta el bardo- antes de explorar los espacios del patrimonio escondido y la sala de lectura Wolfson Reading Room. Estos son los escenarios perfectos para sus fotografías de boda. Por último, disfrute de su desayuno de bodas y fiesta en el tercer piso de la biblioteca, en un espacio bañado por una bella luz natural.

Central Library in Manchester

La Biblioteca Bodleiana Bodleian Library, es un escenario verdaderamente increíble para una boda. Los techos adornados y los muebles de madera oscura agregan una gran sensación a cualquier arreglo de la boda. A los apasionados por las palabras les encantará el hecho de que estén celebrando su boda en la primera sala de enseñanza y el primer salón de exámenes de la Universidad de Oxford. También puede visitar la Biblioteca del Duque Humfrey durante su recepción de bebidas y ver los libros en este entorno histórico.

Bodleian Library

La Old Library es un edificio de la época victoriana que ha sido fielmente restaurado para albergar una serie de bodas. Situada en el corazón de la pintoresca y peculiar fábrica de natillas de Birmingham, la antigua biblioteca ya no contiene libros, pero los bellos techos altos y las ventanas originales la convierten en un elegante lienzo en blanco para cualquier estilo de día especial. Las áreas circundantes son perfectas para las fotos de boda únicas también.

The Old Library – West Midlands

La Biblioteca Gladstone en One Whitehall Place es un lugar elegante e inspirador para su desayuno de boda. La sala también se conecta con la Sala de Lectura y Escritura, que ofrece hermosas vistas del río Támesis y el London Eye, lo que la convierte en un escenario popular para las bebidas post-ceremonia.

Gladstone en One Whitehall Place Library

Berkelouw Book Barn at Bendooley Estate es la elección perfecta para los amantes de la literatura que buscan un lugar para celebrar su boda en Australia. El granero tiene un verdadero toque rústico, con vigas de madera, luces de hierro colgante y una enorme chimenea de piedra. Si eliges casarte aquí, el lugar se transforma – las estanterías se retiran hacia atrás, creando un hermoso espacio de libros, y puedes bailar toda la noche rodeado de historias de amor y gran literatura.

Berkelouw Book Barn at Bendooley Estate

Kansas City Public Library – Missouri, USA es un lugar de la boda elegante, la opción perfecta para las parejas que desean casarse en una biblioteca de Estados Unidos . Usted puede celebrar una ceremonia en la azotea y recibir su recepción en el mismo espacio de la Biblioteca Pública de Kansas City, o si lo desea puede decir si a sus votos entre los libros. ¡Un plan perfecto!

Kansas City Public Library – Missouri, USA

New York Public Library es la segunda biblioteca más grande de Estados Unidos y la cuarta más grande del mundo. Si usted está buscando un lugar famoso para la boda, es perfecto. La Biblioteca Pública de Nueva York ha protagonizado clásicos como “Desayuno en Tiffany’s” y la película “Sex and the City”. Cásate entre las grandes historias de amor, como Carrie Bradshaw planeaba hacer.

New York Public Library