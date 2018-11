The Persistence of the Real Is it a library or is it art?

“La Biblioteca de Libros no Prestados”. “La biblioteca de reanimación”. “La Biblioteca de Ubicación Aproximada”. Estos no son nombres comunes que se den a las bibliotecas, pero lo cierto es que son tentadores y reales. Cada una de estas bibliotecas ha sido creada por un artista y no son las únicas. Estas bibliotecas funcionan como bibliotecas y como arte, algunas son exposiciones temporales y otras instalaciones permanentes.

Están dispersas por todo el mundo y, además de investigar temas artísticos como la pérdida, el tiempo, el lugar y la memoria, consideran la biblioteca como tema y como objeto. Como tales, plantean preguntas interesantes para los bibliotecarios. ¿Qué simbolizan las bibliotecas para el artista y el público? ¿Cuáles son las motivaciones de los artistas involucrados? ¿Qué objetivos persiguen estas bibliotecas? ¿Qué es lo que hace que el artista se convierta en bibliotecario? ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros como profesionales?, ¿Qué podemos aprender de estas bibliotecas de artistas? Este documento explorará estas preguntas e intentar ofrecer algunas respuestas.

The Library of Unborrowed Books de Meriç Algün Ringborg

El proyecto, presenta cientos de libros que nunca han sido prestados de la biblioteca The Center for Fiction, New York, y cuestiona qué temas en cualquier momento contemporáneo tienen “actualidad”, y llama la atención sobre otros temas e historias que han sido temporalmente pasados por alto pero que podrían recuperar su relevancia en el futuro.

Pero ¿Cuál es el destino de un libro de la biblioteca que nunca se saca? ¿Se queda en la biblioteca de todos modos, se mantiene firme en su lugar, esperando que alguien la tome prestada? ¿O se desecha, se dona a una librería de segunda mano o se incorpora a la colección de un lugar como la Reanimation Library (Biblioteca de Reanimación de Brooklyn)? ¿Y qué dice sobre el libro en sí, que nadie ha querido leerlo? ¿Es una falla de su forma?

Meriç Algün Ringborg, “The Library of Unborrowed Books” (2013), Todos los libros con la tarjeta de préstamo en blanco.

Tras su primera iteración en 2012 con la Biblioteca Pública de Estocolmo en Suecia, donde el proyecto despertó un gran interés público y crítico, Meriç Algün Ringborg hizo una selección de libros de The Center for Fiction, la única organización sin ánimo de lucro en Estados Unidos dedicada exclusivamente al tema de la ficción. Estos libros fueron cedidos en préstamo institucional a Art in General para que el público pudiera acceder por primera vez a ellos en un entorno que emulaba la atmósfera del centro, pero que estaba ubicado en el contexto de un espacio de arte contemporáneo.

Los libros están dispuestos en cinco filas de estanterías metálicas azules, como las que habitualmente encontramos en cualquier biblioteca, o con su cubierta encarada como en una librería. Es tentador saber cuales han sido los libros descartados por los lectores, y burlarse de algunos de sus horribles títulos, tales como: “Una bruja puritana”, “El libro de los muertos del sur de la Florida”, “Fuera de la sartén”, “Cucaracha”, “Cuidado con la hidrofobia”, “El asesinato de la camioneta”, “Ramblas ficticias”, “Cómo deshacerse de una mujer”, “Bebés paganos”. Pero también conlleva una reflexión profunda pensar en porque nadie se interesó en su lectura.

Meriç Algün Ringborg, “The Library of Unborrowed Books” (2013), vista de la instalación en Art in General.

En palabras de la artista

“La Biblioteca de Libros no Prestados se basa en el concepto de la biblioteca como institución que manifiesta el lenguaje y el conocimiento, de la transmisión de la conciencia y la apertura a todo tipo de personas y literatura. Esta obra, sin embargo, comprende libros de una biblioteca seleccionada que nunca han sido prestados. El marco en este caso insinúa lo que ha sido ignorado, el conocimiento esencialmente no consumido, y pone en exhibición lo que se ha eludido. En esta biblioteca se valida su existencia, su contenido y forma por el simple hecho de poder ser prestados, poniéndolos a la vista del público en una biblioteca autónoma dedicada a los libros que aún no han sido revelados”

Meriç Algün Ringborg nació en 1983 en Estambul y actualmente vive y trabaja en Estocolmo. Estudió en la Universidad Sabancı, Estambul, de 2002 a 2007 y obtuvo una licenciatura en Artes Visuales y Diseño de Comunicación, seguida de una maestría en Bellas Artes en el Instituto Real de Arte de Estocolmo (2010-2012).

La Biblioteca de Reanimación

The Reanimation Library contiene una colección de libros prosaicos y peculiares, son reliquias del siglo XX, escogidos principalmente por las imágenes que contienen, han sido seleccionados de tiendas de segunda mano, mercadillos, basureros municipales, reventas llevadas a cabo por bibliotecas en todo el país.

The Reanimation Library de Andrew Beccone

Con el tiempo, las bibliotecas han disfrutado de un privilegio especial para determinar qué materiales publicados se consideran culturalmente valiosos y merecen ser preservados. Los materiales que se mantienen dentro de una colección se consideran en gran medida más útiles que los que se retiran. Los libros y otros materiales que se retiran de las colecciones por diversas razones por falta espacio, materiales se desgastan físicamente, información obsoleta y producción de nuevas ediciones. Cualquiera que sea la motivación última (y presumiblemente sólida) para desechar un libro de una colección, hace que una tremenda cantidad de material impreso desaparece del dominio público una vez que sale de la biblioteca pública.

La Biblioteca de Reanimación está particularmente interesada en la pérdida de información visual que acompaña el proceso de expurgo. Las políticas de desarrollo de colecciones generalmente asignan poco peso a la dimensión visual de una obra, a menos que la obra tenga una orientación gráfica (por ejemplo, un libro que describa a un artista visual, un diseño gráfico o materiales similares de naturaleza explícitamente visual). La mayoría de las políticas de desarrollo de colecciones de bibliotecas dan prioridad a la adquisición de elementos que contienen información textual actualmente relevante, y reemplazan a los elementos que carecen de esa información o que están desactualizados. Este protocolo, junto con la producción continua de nuevas ediciones, crea un creciente registro fósil de libros obsoletos, una verdadera fiesta para los arqueólogos de imágenes. La Biblioteca de reanimación se dedica activamente a la creación de una colección de materiales ricos en información visual, independientemente de la actualidad de su contenido textual. La biblioteca sirve como depósito y, de manera más pertinente, como punto de acceso para dichos materiales.

La colección se inicia cuando en el año 2001 Andrew Beccone comenzó a coleccionar libros que eventualmente formarían el núcleo de la Biblioteca de Reanimación. En ese momento, utilizó las imágenes de los libros para crear obras de arte bidimensionales. Después de un año completo de estar adquiriendo libros, tuvo la idea de convertir lo que había sido hasta ese momento una colección privada de material original en una colección de acceso público.

La Biblioteca de reanimación se creó con el fin de:

construir una colección de recursos que inspiren la producción de nuevos trabajos creativos

Llamar la atención sobre las maravillas visuales y textuales de libros aparentemente normales

Fomentar la colaboración entre los seres humanos

Llamar la atención sobre el potencial generativo de las bibliotecas

Contribuir al enriquecimiento del patrimonio cultural común

Explorar los caminos entre el mundo digital y el analógico

La Biblioteca de Ubicación Aproximada

The Library of Approximate Location es un proyecto en curso de Charlie Macquarie que explora el paisaje, el lugar y la forma en que utilizamos la información para definir nuestras relaciones con los recursos que permiten la vida moderna. La Biblioteca pretende utilizar estos temas para triangular un espacio común de aprendizaje entre ellos y proporcionar un espacio para la conversación y la investigación. El objetivo de este proyecto espera apuntalar nuestras propias conexiones culturales con los complejos sistemas naturales, industriales e híbridos de los que dependemos completamente.

La función de una biblioteca en este caso es importante. Una biblioteca provee materiales para aprender, interpretar y crear narrativas de una manera abierta, y para construir o deconstruir nuestra relación con los paisajes que proveen las materias primas de la vida. Este método de biblioteca como instalación reclama un espacio físico -basado no en el comercio sino en el compartir y en el intercambio no monetario- en el que practicar lo común mientras exploramos esta relación con la tierra y los recursos, y con nuestras percepciones.

Las instalaciones de la Biblioteca están presentes en cada lugar seleccionado durante un día desde el amanecer hasta el atardecer. El bibliotecario está presente en las cercanías del sitio de instalación durante el período de cada instalación, y proporciona orientación y consulta de investigación al mismo tiempo que involucra a los usuarios en discusiones e imaginaciones sobre el futuro de la biblioteca y el paisaje. Mientras la biblioteca está instalada, el bibliotecario también documenta sistemáticamente los elementos, momentos, piezas del paisaje y otras instancias que se añaden a la colección más grande (toda la documentación actual es fotográfica y descriptiva, y no se mueven los objetos físicos de donde se encuentran).

Charlie Macquarie es un archivista, bibliotecario, artista, escritor y, en general, una persona aventurera que está interesada en recopilar y proporcionar acceso a la información como una práctica creativa y política llevada a cabo en colaboración con el paisaje del oeste americano.