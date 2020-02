¿Son una bibliotecas o es arte?

Kerrigan, Catherine. 2017. “Is It a Library or Is It Art?.” SocArXiv. January 3. doi:10.31235/osf.io/cy9qz

La Biblioteca del Futuro. La Biblioteca de Libros No Prestados. La Biblioteca de Reanimación. La Biblioteca de Ubicación Aproximada. Estos no son nombres típicos para las bibliotecas pero son tentadores y son reales. Cada una de estas bibliotecas ha sido creada por un artista y no son las únicas. Estas bibliotecas funcionan tanto como bibliotecas como instalaciones de arte y pueden ser exposiciones temporales o instalaciones permanentes. Algunas son reconocidas como bibliotecas y otras no. Algunas están ligadas a un lugar específico y otras son peripatéticas. Están dispersas por todo el mundo y, además de investigar temas artísticos de tiempo, pérdida, lugar y memoria, consideran la biblioteca como sujeto y como objeto. Como tal, plantean preguntas interesantes para los bibliotecarios. ¿Qué simboliza la biblioteca para el artista y el público? ¿Cuáles son las motivaciones de los artistas involucrados? ¿Qué objetivos persiguen estas bibliotecas? ¿Qué significa para el artista convertirse en bibliotecario? ¿Cuáles son las implicaciones para nosotros como bibliotecarios? ¿Qué podemos aprender de estas bibliotecas de artistas? Este documento explorará estas preguntas e intentará algunas respuestas preliminares.