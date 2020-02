My Bookcase: conectar a los lectores con los libros mediante el intercambio de bibliotecas personales

https://mybookcase.org/

La plataforma My Bookcase de Cristina Garriga tiene como objetivo conectar a los lectores con los libros mediante el intercambio de bibliotecas personales, siguiendo así la Segunda Ley de Ranganathan: cada lector tiene su libro (My Bookcase nd).

Explorando el libro y su lector en la sociedad actual a través de proyectos digitales, talleres, eventos y exposiciones. My Bookcase se acerca al libro no como un objeto hermético, sino como uno que puede ser deconstruido y explorado a través del arte, la arquitectura, el diseño y la literatura, así como con comunidades más allá de estos campos.

Con sede en Barcelona y Ámsterdam, My Bookcase trabaja tanto a nivel local como internacional con una amplia variedad de organizaciones y personas, incluyendo bibliotecas, librerías, galerías de arte, editoriales, empresas y espacios creativos, así como escritores, editores, diseñadores, artistas, lectores e investigadores.

¿Cómo funciona?

1. Regístrate y crea un perfil personal o profesional.

Simplemente dar tusdatos y contacto aquí

2. Cataloga tus libros en casa o en el trabajo para crear una colección digital.

¡Todo lo que necesitas para catalogar un libro es el libro mismo! Animamos a los lectores a ser tan buenos bibliotecarios como sea posible: cargando una foto de la portada de su libro introduciendo los detalles del título como mínimo. Luego puede añadir el autor y la editorial, así como el año de publicación y el número ISBN. Y hay mucho espacio para que puedas revisar tu libro. También puedes crear listas de lectura que enlazan con proyectos o eventos específicos, como una exposición o un grupo de lectura. Simplemente crea una nueva cuenta con el nombre de tu proyecto y empieza a añadir libros. También puedes enlazarlo a su sitio web correspondiente.

3. Navegus por el catálogo de la comunidad My Bookcase para encontrar el libro de tu interés o descubrir nuevos títulos en las colecciones de otros lectores.

Una vez que hayas encontrado un libro que te interese, puedes ponerte en contacto con el propietario de ese libro enviando un mensaje a través de la página web. Como propietario del libro, recibirás una notificación a la que podrá responder sugiriendo dónde reunirse o dejar el libro (puede utilizar uno de los puntos de encuentro de My Bookcase o de los puntos de entrega de libros, e informar al prestamista de su política de préstamo, por ejemplo, el tiempo durante el cual puede ser prestado.

4. Ponte en contacto con otros lectores de tu comunidad para conocer y tomar prestados libros.

Si no pueden reunirte, ¡recoge el libro en uno de los lugares de encuentro de My Bookcase. The Project Café, es una empresa social que proporciona un espacio comunitario fundado en la buena comida que une a la gente. El Café, situado en el centro de Glasgow es también el hogar de Tell it Slant, una librería especializada en poesía escocesa. Para dejar o recoger un libro, simplemente use el librero My Bookcase Book-Drop que se encuentra en uno de los estantes de la librería Tell it Slant.