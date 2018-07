Un marco ético para la edición bibliotecaria

An Ethical Framework for Library Publishing, Version 1.0. [e-Book] . Atlanta, GA, Library Publishing Coalition Ethical Framework Task Force, 2018

Una de las características más innovadoras de la biblioteca del siglo 21 tiene que ver con la toma de una postura activa frente a la gestión y generación de contenidos. La ALA en su documento “2018 top trends in academic libraries. A review of the trends and issues affecting academic libraries in higher education.” considera la edición en bibliotecas como una de las tendencias clave de futuro en el ámbito académico.

Tanto las bibliotecas públicas como las académicas invierten en la creación y distribución de información y contenidos digitales. Han pasado de ser los guardianes del contenido a creadores y curadores de contenidos, y buscan las mejores prácticas y flujos de trabajo eficientes con nuevas plataformas y servicios editoriales.

Actualmente muchos miembros de la Association of Research Libraries (ARL) tienen actividades editoriales sólidas y de amplio recorrido, a menudo en colaboración o directamente a través de un ámbito institucional superior, así 30 editoriales miembros de la AAUP están ubicadas en bibliotecas. Ochenta y una instituciones son miembros de la ARL y la AAUP, y en 21 de esas instituciones la editorial informa de sus actividades a la biblioteca. Otras bibliotecas -como Amherst College Press y University of Cincinnati Press- disponen de editoriales propias. La mayoría de las 123 bibliotecas miembro de ARL se dedican a publicar o publicar actividades de apoyo tales como el alojamiento de publicaciones digitales, la administración de sistemas de publicación de acceso abierto, la creación de recursos educativos abiertos, la prestación de servicios editoriales o la participación en juntas de asesoramiento académico.

El LPC define la edición bibliotecaria como “el conjunto de actividades dirigidas por las bibliotecas universitarias para apoyar la creación, difusión y conservación de obras académicas, creativas y/o educativas. Por lo general, la edición de la biblioteca requiere un proceso de producción, la presentación de trabajos originales que no estaban disponibles anteriormente y aplica un nivel de certificación al contenido publicado, ya sea a través de la revisión por pares o la extensión de la marca institucional. Basado en los valores básicos de la biblioteca y en las habilidades tradicionales de los bibliotecarios, se distingue de otros campos editoriales por su preferencia por la difusión de acceso abierto, así como por su disposición a adoptar formas informales y experimentales de comunicación académica y que desafian el status quo”

La publicación en bibliotecas se distingue en parte de otros tipos de publicaciones académicas por su enfoque en la adhesión a los valores y la ética de la Biblioteconomía. An Ethical Framework for Library Publishing (Un marco ético para la edición bibliotecaria) apoya las buenas prácticas en esta área proporcionando recursos y orientación en una serie de áreas éticas de importancia para los editores bibliotecarios. La versión 1.0 (publicada en julio de 2018) abarca la práctica editorial, la accesibilidad, la diversidad, la equidad y la inclusión, la privacidad y el análisis, y la libertad académica e intelectual.

