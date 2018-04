El servicio de publicaciones de la Universidad de Carolina del Norte y las bibliotecas universitarias se asocian para la publicación de una serie de obras de acceso abierto.

Noticia original

The University of North Carolina Press, el Institute for the Study of the Americas y las bibliotecas universitarias de la UNC iniciaron la publicaron de su serie colaborativa en acceso abierto sobre estudios en América Latina. lenguas tropicales: ideologías de las lenguas, lenguas en peligro y lenguas minoritarias. El primer libro fruto de esta colaboración, “Tropical Tongues: Language Ideologies, Endangerment, and Minority Languages in Belize“, está disponible en formato PDF y EPUB. El libro analiza el precario estado de las lenguas en la costa de Belice después de la independencia del país en 198

La nueva serie aumentará la disponibilidad de literatura académica centrada en las ciencias sociales en América Latina y el Caribe. Como una serie de acceso abierto, los libros estarán disponibles digitalmente para una amplia audiencia, particularmente para su uso en el aula.

La colaboración se anunció en 2015 con un objetivo de dos publicaciones al año y es una de las primeras iniciativas de acceso abierto emprendidas por UNC Press. La serie Estudios en América Latina publica monografías cortas de entre 20.000 y 35.000 palabras de investigadores senior y junior, que cubren temas que incluyen antropología, geografía, historia, ciencias políticas y sociología, con un enfoque en temas históricos y contemporáneos de América Latina y el Caribe.

El Instituto para el Estudio de las Américas selecciona los trabajos y lleva a cabo una revisión interna y externa por pares. UNC Press distribuye la edición impresa, y las Bibliotecas Universitarias albergan las ediciones de libros electrónicos de acceso abierto en el Repositorio Digital de la Universidad de Carolina del Norte, de este modo UNC Press y las Bibliotecas Universitarias trabajan juntas para difundir información sobre los libros.