Principios rectores para el aprendizaje en el siglo XXI

El propósito de este folleto es ofrecer principios rectores sobre el aprendizaje en el siglo XXI. Está dirigido a profesores, diseñadores de currículo, líderes escolares y otras personas involucradas en todos los niveles de la educación escolar y puede ser utilizado para cualquier grupo de edad, ya que los principios que contiene son lo suficientemente generales como para ser aplicados en diferentes contextos. La guía ofrece un puente entre la práctica en el aula, la teoría educativa y la investigación académica. Se basa en teorías desarrolladas por investigadores y profesores, y en un artículo del mismo título publicado en Perspectivas (2014), junto con la experiencia de organizaciones educativas. Históricamente, las teorías del aprendizaje, las ideas sobre lo que debemos enseñar, los ejemplos de la práctica, y los modelos sugeridos han sido desarrollados por separado por diferentes organizaciones. El resultado ha sido una falta de unidad, con pocos conocimientos acumulados y una falta de cooperación en la investigación. Esta guía intenta abordar esta falta de unidad respondiendo a la pregunta: ¿Qué es lo que los estudiantes deberían aprender en el siglo XXI? Este desafío nos remite a una pregunta fundamental sobre los propósitos de la educación: ¿Para qué sirve la educación? Las materias que se enseñan tradicionalmente en la escuela (lenguas, humanidades, ciencias naturales, matemáticas, tecnología, artes, religión y educación física) son obligatorias para las universidades y siguen siendo pertinentes. Sin embargo, cada vez se comprende mejor que es necesario integrar nuevas áreas de conocimiento, competencias y comportamientos en los planes de estudio si se quiere que los jóvenes funcionen bien en una sociedad global cada vez más compleja. En el futuro, pueden enfrentarse a enormes desafíos asociados con la pobreza, la superpoblación y la disminución de la biocapacidad.