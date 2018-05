Cambios en las ecologías editoriales: Un estudio de panorama de las nuevas editoriales universitarias y de las publicaciones académicas

Adema, Janneke ; Stone, Graham “Changing publishing ecologies : A landscape study of new university presses and academic-led publishing”. Lonson: JISC, 2017

El informe, elaborado por la Dra. Janneke Adema (Universidad de Coventry) y Graham Stone (Jisc, ex Bibliotecario de Colecciones y Comunicaciones Académicas de la Universidad de Huddersfield), hace una evaluación comparativa del desarrollo iniciativas editoriales dirigidas por bibliotecas (NUP). emprendimientos editoriales dirigidos por académicos (ALP). El informe proporcionan una base de evidencia para el futuro apoyo tanto a las nuevas editoriales universitarias como a las iniciativas de publicación dirigidas por académicos y bibliotecas para ayudar a crear y mantener una ecología editorial diversa.

El panorama de la edición académica ha visto un aumento perceptible en las nuevas iniciativas editoriales que han entrado en el sector en los últimos años. Estas nuevas iniciativas editoriales tienen un efecto potencialmente perturbador en el entorno de la comunicación académica, proporcionando nuevas vías para la difusión de los resultados de la investigación y actuando como pioneros para la evolución de la publicación académica y el registro académico.

En 2016 se encargó un proyecto de investigación centrado en iniciativas editoriales institucionales que incluye emprendimientos editoriales dirigidos por académicos (ALP), así como nuevas publicaciones universitarias e iniciativas dirigidas por bibliotecas (NUP). este informe es el resultado de esta investigación.

Este estudio se basó en una revisión bibliográfica de los proyectos actuales de publicación de bibliotecas en EE.UU., Europa y Australia, así como en una visión general de las iniciativas internacionales dirigidas por académicos y sus direcciones actuales y futuras. El capítulo de la NUP consistió en una encuesta, que recogió 43 respuestas, en la que el capítulo de ALP se basó en entrevistas con 14 medios de comunicación dirigidos por académicos. Con diferentes enfoques para estos dos tipos de prensa, el informe recoge la aceptación, el razonamiento y las características de estas iniciativas, así como sus planes futuros.

El informe concluye con una serie de recomendaciones para ayudar a apoyar y fomentar nuevos desarrollos en este espacio, compartir las mejores prácticas, la colaboración y las herramientas y servicios para facilitar una mayor innovación. Como tal, el informe recomienda apoyar la creación de comunidades tanto para las UPN como para las ALP, el establecimiento de directrices para la creación de una editorial, la prestación de asesoramiento jurídico y directrices para la preservación y difusión, y el desarrollo de futuros proyectos para apoyar estas nuevas iniciativas. En particular, la comunidad manifestó la necesidad de desarrollar un conjunto de herramientas que ayudara tanto a las NUPs existentes como a las editoras dirigidas por académicos, así como a aquellas universidades y académicos que estén pensando en establecer sus propias iniciativas editoriales. Este conjunto de herramientas, basado en información recopilada de las comunidades, podría consistir en un manual de instrucción, directrices sobre mejores prácticas, contratos y acuerdos estandarizados y software FLOSS alternativo capaz de apoyar el proceso de producción.

Los resultados de la investigación llevada a cabo como parte de este informe proporcionan una base de evidencia para el futuro apoyo tanto a las nuevas editoriales universitarias como a las iniciativas de publicación dirigidas por académicos y bibliotecas para ayudar a crear y mantener una ecología editorial diversa.