Descubrimiento de monografías de Acceso Abierto en la cadena de suministro de bibliotecas: proyecto de informe y recomendaciones

OA monographs discovery in the library supply chain: draft report and recommendations

By Mafalda Marques October 25, 2018

Ver completo

Estudios clave, como el proyecto OAPEN-NL, han demostrado que el acceso abierto tiene un impacto positivo en el uso y descubrimiento de monografías. Sin embargo, un tema recurrente para los editores de monografías de acceso abierto es el de la descubribilidad, la difusión y los metadatos.

En 2017, el informe Jisc Changing publishing ecologies sugirió que se elaboraron mejores prácticas en materia de metadatos, ya que la calidad de los metadatos en las editoriales de universidades y en las iniciativas de publicación dirigidas por académicos se encontraba en diversos niveles de madurez. Esta opinión fue confirmada a nivel europeo por el informe Knowledge Unlatched al proyecto OPERAS sobre la visibilidad de los metadatos.

Con el fin de llevar adelante las recomendaciones del informe Jisc, en julio de 2018 se celebró un taller comunitario para tratar los problemas con las partes interesadas clave para la siguiente declaración del problema:

“Los editores de OA tienen dificultades para acceder a los canales que los departamentos de adquisición de bibliotecas utilizan para comprar contenido impreso y de libros electrónicos”.

El taller reunió a expertos de NUPs, ALPs, proveedores y distribuidores de libros, proveedores de metadatos, bibliotecas y otros expertos en la publicación de OA para discutir la declaración anterior. El objetivo central del taller era permitir que los expertos compartieran sus experiencias y conocimientos a fin de comprender mejor la cadena de suministro y comprender mejor el planteamiento del problema.

Se pidió a las partes interesadas de las UPN, los ALP, los proveedores de libros y las bibliotecas universitarias que ofrecieran una breve visión general y un esbozo del planteamiento del problema desde su perspectiva como parte de la cadena de suministro del flujo de trabajo de publicación/bibliotecas. Otros expertos en la mesa compartieron sus conocimientos para entender y desarrollar estos temas en relación con el planteamiento del problema y para considerar qué aprendizaje debe llevarse a cabo para abordar el planteamiento del problema.

A continuación se exponen los cuatro debates. Además, estas discusiones pusieron de relieve cuatro áreas clave, que el grupo acordó que necesitaban un mayor desarrollo. Éstas se han presentado como un conjunto de recomendaciones y sugerencias de mejores prácticas.

La Editoriales Universitarias dirigidas por bibliotecas pueden definirse como un “conjunto de actividades dirigidas por bibliotecas universitarias y de enseñanza superior para apoyar la creación, difusión y curaduría de obras académicas, creativas y/o educativas” (Library Publishing Coalition).

Se destacó que el planteamiento del problema no era sólo un problema de acceso abierto, sino un problema al que se enfrentan todas las pequeñas edtoriales. Se consideró que era necesario cierto grado de normalización para hacer frente a los canales de metadatos. También hubo problemas con los metadatos a nivel de capítulo en el sentido de que no siempre hay un medio para capturarlos.

Se sugirió que los proveedores no siempre ven los beneficios de la “gratuidad” y que las UPN tienen canales pagados y no pagados, por ejemplo, la mayoría de las imprentas que publican monografías ofrecen una versión gratuita de libre acceso, generalmente un PDF y una impresión a la carta para la venta. Las editoriales también necesitan demostrar el valor del acceso abierto y se consideró que este era un tema clave para que las partes interesadas de la cadena de suministro de bibliotecas lo entendieran.

Lo que se necesita son flujos de trabajo prácticos y soluciones duraderas que eviten la duplicación en la creación de metadatos. Esto sólo puede provenir del conocimiento compartido dentro de la cadena de suministro.

En cuanto a la detección de bibliotecas en la cadena de suministro, se observó que uno de los problemas más importantes era cómo trabajar con los sistemas de bibliotecas, ya que no hay ningún lugar donde añadir “gratis” a los registros MARC. Los encargados de la supervisión nacional desean saber cómo pueden trabajar con las bibliotecas para ayudar a que se puedan descubrir los contenidos. Esto condujo a un debate sobre los ISBN y se preguntó a las editoriales si atribuían ISBN separados a cada formato. Parece que esto lo hacen unos y no otros. Por lo tanto, se trata de un ámbito potencial para la normalización de los procesos. Sin embargo, las limitaciones con ONIX significan que los metadatos pueden no ser capturados para múltiples ISBNs.

Editores académicos

La edición académica puede describirse como “una iniciativa editorial creada y gestionada por académicos….. Las editoriales académicas son, en la mayoría de los casos, entidades sin ánimo de lucro, independientes, creadas para proporcionar una vía de publicación alternativa a las editoriales comerciales o para apoyar la publicación de libros en acceso abierto.

Las publicaciones académicas o dirigidas por académicos han evolucionado a partir de la opinión de los académicos de que las opciones actuales para los autores no ofrecen lo que los académicos quieren. Por ejemplo, diferentes contenidos, diseño, datos, interacción, etc. El acceso abierto crea estas nuevas interacciones con los lectores y la investigación. Se preguntó a las bibliotecas qué hacen para que los investigadores conozcan el contenido de las investigaciones realizadas por los investigadores, qué quiere la comunidad bibliotecaria y qué puede hacer la editorial para ayudar a conseguirlo.Sobre todo es necesario un proceso para generar fácilmente metadatos, como MARC, ONIX, KBART y todos los demás formatos requeridos en las diferentes etapas de la cadena de suministro.

Se destacó que podría haber una posible solución dirigida por la iniciativa de la Base Nacional de Conocimientos Bibliográficos de Jisc y que los datos podrían convertirse al formato MARC 21, en el que las bibliotecas podrían descargar registros con algún tipo de identificador de acceso abierto. En este punto, se hizo una importante diferenciación entre descubrimiento y adquisición y que las dos áreas tenían diferentes conjuntos de sistemas y flujos de trabajo. La detección a través de sistemas de bibliotecas es un área más fácil de resolver a través de plataformas como DOAB y OAPEN. Sin embargo, los metadatos conservados en los sistemas de bibliotecas tienden a incluir elementos que han sido `comprados’, lo que refuerza la necesidad de resolver los problemas de metadatos en la cadena de suministro de las bibliotecas.

En cuanto a la incorporación de material de acceso abierto en los entornos de aprendizaje digital para la enseñanza, se consideró que el contenido de acceso abierto se presentaba normalmente de manera muy informal, mientras que el contenido de pago se organizaba a menudo formalmente debido a las compras y al flujo de metadatos a través de la cadena de suministro de las bibliotecas. Se percibió que el descubrimiento en estos sistemas a través de la cadena de suministro de las bibliotecas podría ayudar a asumir que el contenido de acceso abierto, en particular las monografías, no eran revisadas por pares y eran de más baja calidad que el contenido pagado.

Se observó que existían instrumentos para introducir contenidos de acceso abierto, como los recursos educativos abiertos, en los entornos de aprendizaje sin utilizar necesariamente la cadena de suministro de las bibliotecas. Por ejemplo, utilizando plataformas como Kortext y Talis Aspire.

Proveedores de libros

Llevando aún más lejos la diferencia entre el suministro y el descubrimiento, los proveedores de libros señalaron que para la cadena de suministro no se requerían registros MARC. Los metadatos deben ser suministrados en ONIX y que esto es aún mejor si es parte de un BDS/Nielsen Bookdata feed. Los proveedores pueden tomar los datos directamente de los editores, pero eso significaría que cada editor tendría que suministrar a todos los proveedores de libros, una tarea que sería demasiado grande para cualquier editor a pequeña escala. Se observó que cuantos más campos pudieran incluirse en los metadatos, mejor, como el contenido y los resúmenes.

ONIX ofrece acceso abierto. Sin embargo, una licencia adecuada, como una licencia Creative Commons, es más importante, ya que la definición de acceso abierto puede variar de un editor a otro. Por lo tanto, los datos que se envían a los proveedores son tan buenos como los que proporciona el editor.

Bibliotecas

Se observó que las bibliotecas están muy centradas en el estudiante en todo lo que hacen. Por lo tanto, esto es muy importante en la adquisición de contenidos, ya que las bibliotecas deben ofrecer a los estudiantes e investigadores la mayor cantidad posible de contenidos de acceso abierto. Sin embargo, esto no siempre encaja con la política de gestión y desarrollo de colecciones de la biblioteca. Aunque la política se centra a menudo en proporcionar valor, a menudo no contiene una sección sobre la adquisición de contenido de acceso abierto. Esto apoya los comentarios del ALP acerca de que el contenido abierto es menos formal que el contenido comprado.

Se sugirió que se necesitaban una serie de recomendaciones para las bibliotecas y que el SCONUL debía desempeñar un papel en este ámbito, además de centrar el acceso abierto en la adquisición de conocimientos básicos sobre la información.

Soluciones

El grupo estuvo de acuerdo en que los temas habían surgido en la discusión. Estas incluían dos áreas prácticas, la cadena de suministro de la biblioteca y los metadatos y dos áreas de aspiración, el cambio cultural en el proceso de adquisición y las nuevas formas de contenido. Éstos se desarrollan más adelante.

1, Cadena de suministro de la biblioteca

Existe un cruce entre los debates sobre la cadena de suministro de las bibliotecas y los metadatos. Sin embargo, se decidió que era importante poder trazar un mapa de la cadena de suministro de las bibliotecas para las monografías de acceso abierto, de modo que todas las partes llegaran a comprender por igual los procesos y el flujo de trabajo de cada una de ellas. Esto puede incluir alguna modificación de las prioridades para acomodar la oferta de monografías de acceso abierto. Para evitar más confusión, es importante que los editores de monografías de acceso abierto comprendan quiénes son los destinatarios de los diferentes tipos de metadatos. Por ejemplo, proveedores de bibliotecas, equipos de adquisición de bibliotecas, investigadores y otros usuarios finales.

Como parte del mapeo de la cadena de suministro de la biblioteca de monografías de acceso abierto, es importante entender cómo se cubrirán los diversos costos y quién los cubrirá.

Puede ser útil mapear el flujo de trabajo de descubrimiento además de la cadena de suministro de la biblioteca para entender cualquier punto en común. En este caso, el flujo de trabajo de descubrimiento se describe como el proceso de poner a disposición monografías de acceso abierto a través de otros medios, como el DOAB y los sistemas de descubrimiento de investigación.

2 Metadatos

El grupo convino en que es necesario acordar un requisito mínimo de metadatos, que podría utilizarse en todos los sistemas de metadatos de la cadena de suministro de las bibliotecas, como ONIX, MARC, KBART, etc. Esto permitiría a todas las partes entender lo que cada una de ellas quiere decir con el término metadatos y lo que está describiendo. El nivel mínimo de metadatos debe incluir ISBN, identificadores de nivel de capítulo y resúmenes. Existe la posibilidad de ampliar este modelo a escala internacional.

Se propusieron dos posibles soluciones para su posterior desarrollo. Esto podría ayudar a reducir el número de registros MARC múltiples en la cadena de suministro.

Una solución NBK

Se sugirió que se podría ofrecer un enfoque en dos etapas. En primer lugar, las bibliotecas y los consorcios con editoriales que tenían la capacidad de crear sus propios metadatos en un formato coherente podían cargar los datos directamente en NBK. Esto podría entonces ser transferido a la cadena de suministro de la biblioteca en cualquier formato que se requiera.

Para las editoriales más pequeñas que no disponen de los medios para crear sus propios metadatos, también se les podría ofrecer un formulario en red con los campos de metadatos necesarios. Esto también permitiría transferir los datos a la cadena de suministro, así como proporcionar a las editoriales sus propios registros MARC utilizando una licencia abierta.

Solución de BDS

Una solución alternativa sería utilizar un formulario en línea a través de BDS para crear registros, que luego podrían convertirse a ONIX, XML, etc. Este modelo sería gratuito para las editoriales, sino que incluiría una tasa de tramitación para los usuarios finales. Este es el modelo de negocio estándar de BDS y requeriría la existencia de modelos de licencia para los metadatos.

Cualquier norma mínima tendría que asegurar que hubiera una manera de permitir a los equipos de adquisición de bibliotecas ver que existe una versión de acceso abierto de la monografía, además de cualquier copia impresa a través del proveedor.

En cuanto al flujo de trabajo de descubrimiento, si una editoial ha sido preaprobada por DOAB, también existe la posibilidad, siempre y cuando se incluya la licencia correcta, de enviar los registros a DOAB para su inclusión en los sistemas de descubrimiento de bibliotecas.

Cambio cultural en el proceso de adquisiciones

En una nota más ambiciosa, se sugirió que, como parte de la transición hacia el acceso abierto a las monografías, las bibliotecas deben reorientar su pensamiento sobre la gestión de colecciones en las comunicaciones internas y a nivel nacional. Diferentes equipos dentro de la biblioteca se ocupan del acceso abierto de diferentes maneras. Por ejemplo, la detección se aborda más fácilmente mediante la entrega de metadatos a DOAB. Sin embargo, un problema importante para los equipos de adquisiciones es cómo reconocer el coste cero del acceso abierto mientras la versión impresa está disponible.

Una posible forma de avanzar es crear un documento de posición en el que se esboce el planteamiento del problema y se recomiende una forma de avanzar a nivel estratégico. Se pensó que esto podría ser propuesto por Jisc Collections como parte de su Grupo de Estrategia de Contenido. Se sugirió entonces que, si se consideraba apropiado, se podría seguir trabajando bajo los auspicios de SCONUL/RLUK.

Los temas clave fueron acordados como:

Aceptación por parte de los directores de las bibliotecas de la idea de financiar de forma centralizada las iniciativas de monografías, garantizando que formen parte del presupuesto central de libros y monografías.

Asegurar que la adquisición de contenido de acceso abierto se incluya en el plan o política de gestión y desarrollo de colecciones de la biblioteca.

Medición del impacto de las monografías de acceso abierto. Por ejemplo, en el software de lectura de listas, o a través de las estadísticas de OAPEN COUNTER si procede.

Nuevas formas de contenido

Los debates sobre la cadena de suministro de las bibliotecas y los metadatos apropiados se centraron necesariamente en las formas más tradicionales de publicación de monografías, aunque se trate de una versión electrónica de la versión impresa de la publicación.

Ver completo