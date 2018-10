La visibilidad de las monografías de acceso abierto en un contexto europeo

Neylon, C., L. Montgomery, et al. (2018). [e-Book] The Visibility of Open Access Monographs in a European Context: Full Report, Zenodo.

Este informe analiza en que medida las comunidades podrían hacer uso de los libros académicos especializados de acceso abierto (Open Access, OA). También se identifican los principales desafíos que deberán abordarse para garantizar que los libros se integren plenamente en los paisajes digitales de la erudición, así como las medidas que es preciso adoptar para lograr este objetivo.

El informe se centra en los libros de libre acceso puestos a disposición por los editores y las plataformas que forman parte de la red OPERAS, que se centra en el desarrollo de la infraestructura de investigación europea para el desarrollo de la comunicación académica abierta. Los libros académicos especializados son el producto central de la investigación de Humanidades y Ciencias Sociales. Asegurarse de que se integren en los paisajes digitales de la erudición desempeñará un papel decisivo en el futuro de estas disciplinas y en su impacto en el mundo. La identificación de las lagunas en la infraestructura existente y la creación de una hoja de ruta para abordarlas es un trabajo de base vital. Este informe forma parte del proyecto OPERAS-D, que se centra en el desarrollo de una infraestructura electrónica europea para publicaciones de acceso abierto en Humanidades y Ciencias Sociales. Knowledge Unlatched Research es uno de los principales socios del proyecto OPERAS-D. KU Research es un grupo independiente de investigación y análisis que se centra en la estrategia y el análisis que apoyan el ecosistema de las monografías académicas.