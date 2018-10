¿El acceso abierto aumenta el número de citas de las revistas? una investigación empírica en múltiples disciplinas.

Li Y, Wu C, Yan E, Li K (2018) Will open access increase journal CiteScores? An empirical investigation over multiple disciplines. PLoS ONE 13(8): e0201885. https://doi.org/10.1371/journal.pone.0201885

Texto completo

Este estudio pretende evaluar el impacto de las revistas de acceso abierto desde la perspectiva de la ventaja de la citación. Los estudios anteriores sobre este tema han comparado típicamente la diferencia de impacto entre las revistas de suscripción y de acceso abierto a nivel de artículos o revistas. Aunque la mayoría de los estudios parecen apoyar la ventaja de las citas de las revistas o artículos de acceso abierto, muchos tienen una cobertura limitada de los dominios del conocimiento y, por lo tanto, son insuficientes para extraer conclusiones con respecto a las diferencias de impacto interdisciplinarias. En este estudio, se ha incluido una lista completa de revistas de acceso abierto que representan una amplia gama de dominios de conocimiento. En este estudio se utilizaron dos fuentes de datos abiertas: Journal Metrics de Scopus (https://journalmetrics.scopus.com/) y el Directory of Open Access Journals (DOAJ).

CiteScore es una métrica que mide la relación de citas por artículo publicado. Proporciona un valor adicional para comparar y evaluar revistas científicas. CiteScore calcula las citas de todos los documentos de un año en concreto en todos los documentos publicados en los tres años anteriores. Ese número se divide por el número de documentos indexados en Scopus publicados en esos mismos años.

En particular, se investigaron dos tipos de efectos heterogéneos del tratamiento: (1) el efecto del tratamiento diferencial entre revistas agrupadas por campo académico, editor y nivel; y (2) los efectos del tratamiento diferencial del Acceso Abierto.

La magnitud del aumento de las citas de una revista dependerá de las características de la revista, como el campo, el rango y la disciplina de la misma, así como de las tendencias de revistas similares hacia el acceso abierto. Se encontró un efecto positivo para las revistas de OA en general. Sin embargo, el efecto es más pronunciado en las revistas publicadas por los cinco grandes editores y en las revistas de Biología, Medicina y Ciencia. De manera sorprendente, el efecto del acceso abierto es más pronunciado en las revistas de rango inferior que en las de rango superior, lo que sugiere un efecto de “larga cola”. (Long Tail)

Estos hallazgos arrojan nueva luz sobre el efecto del acceso abierto en las revistas y pueden ayudar a las partes interesadas de la edición de revistas a adoptar decisiones sobre la política de acceso abierto.