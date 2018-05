LSE Press – una nueva plataforma de publicación de acceso abierto para las Ciencias Sociales

LSE Press

LSE Press es una plataforma para la investigación de alta calidad y acceso abierto en las ciencias sociales. Su misión es apoyar el lanzamiento y desarrollo de publicaciones innovadoras, de acceso abierto dirigidas por académicos. Con sede en la Biblioteca de la London School of Economics, LSE Press está abierta a publicar propuestas que reflejen la reputación de la LSE como una fuente global y confiable de investigación excelente.

La insatisfacción con la publicación académica tradicional ha sido un factor motivador significativo en el surgimiento de tantas nuevas editoras universitarias. La industria editorial científica se ha consolidado cada vez más entre un puñado de grandes empresas, que continúan teniendo enormes ganancias cada año. El informe Jisc “Changing publishing ecologies: A landscape study of new university presses and academic-led publishing“, puso de relieve la frustración general de las editoriales universitaria con esta comercialización de la investigación, y la necesidad de proporcionar una alternativa al modelo existente. Los nuevos modelos tienen como principal objetivo trabajar directamente para sus comunidades de investigación, y al hacerlo ofrecen oportunidades para que las universidades muestren el trabajo de sus propios académicos.

LSE Press llega en un momento importante para la publicación académica, ya que el panorama de las políticas de acceso abierto cambian para incluir libros y artículos de revistas. LSE Press es sólo la última de una serie de nuevas iniciativas de edición universitaria. UCL Press fue la primera editora universitaria de acceso totalmente abierto del Reino Unido, que ya ha publicado un sólido programa de monografías y ha editado colecciones desde que comenzó en 2015, y a principios de este año anunció planes para lanzar su propio megajournal. Otros, como la University of Huddersfield Press, establecida en 2010, han estado publicando desde entonces en abierto, ejemplos más recientes incluyen Goldsmiths Press y White Rose University Press, un esfuerzo cooperativo dirigido conjuntamente por las Universidades de Leeds, Sheffield y York. Lo que muchas de estas nuevas rotativas tienen en común es que son de acceso abierto, basadas en bibliotecas, y a menudo ofrecen un conjunto más pequeño de servicios que un editor tradicional, desdibujando la línea entre editor y plataforma.

LSE Press proporcionará una plataforma para la investigación de alta calidad en Ciencias Sociales y, en línea, en sintonía con el objetivo de la London School of Economics (LSE) de liderar las Ciencias Sociales internacionales, interdisciplinarias y orientadas a temas específicos, apoyará el lanzamiento y desarrollo de publicaciones académicas innovadoras en su formato, contenido y alcance. Además el proyecto cuenta con la colaboración de Ubiquity Press

Los principios rectores de LSE Press son:

Proporcionar una plataforma para publicaciones innovadoras o experimentales

Publicar investigaciones en Ciencias Sociales de alta calidad y revisadas por pares

Publicar sobre una base de acceso abierto para asegurar una audiencia global

Y su misión tiene como objetivos:

Apoyar el lanzamiento y la elaboración de publicaciones de acceso abierto en el ámbito de las Ciencias Sociales .

Permitir que los investigadores se comprometan con una audiencia global con una investigación de alta calidad, revisada por pares y accesible.

Fomentar la publicación innovadora y experimental en términos de formato, contenido y alcance

La primera revista que lanza LSE Press es Journal of Illicit Economies and Development, pero además de revistas, LSE Press tiene la intención de publicar una serie de libros, incluyendo monografías de investigación, monografías cortas e incluso libros de texto. El nuevo modelo de edición universitaria también ofrece la oportunidad de buscar publicaciones más innovadoras y experimentar con nuevos tipos de contenido. Con este espíritu, LSE Press explorará opciones para publicaciones digitales más especializadas, como revistas de datos o de codificación. Si bien, las oportunidades de publicación se extenderán más allá de la investigación, con la posibilidad de que las revistas estudiantiles también se alojen en la plataforma.

Basado en:

Booluck, Kieran. “Announcing LSE Press – a new open access publishing platform for the social sciences”. LSE May 16th, 2018 http://blogs.lse.ac.uk/impactofsocialsciences/2018/05/16/announcing-lse-press-a-new-open-access-publishing-platform-for-the-social-sciences/