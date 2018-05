Humanidades digitales y bibliotecas universitarias – una encuesta de las biblioteca de Australia y Nueva Zelanda

McKenzie, Clare ; Ros,Kerry. “Digital humanities and academic libraries – an Australasian survey“, University of Wollongong, 2018

Texto completo

Informe que investiga los modelos de servicio y colaboración dentro de las bibliotecas universidades australianas y neozelandesas en apoyo de las actividades y proyectos de humanidades digitales en su institución.

El análisis de los autores no muestra un fuerte compromiso formal con las actividades de Humanidades Digitales (DH) por parte de las bibliotecas universitarias de Australasia. A pesar de que hay pruebas claras de que las bibliotecas están participando en actividades de DH, en las respuestas no se identificaron funciones específicas de DH, lo que sugiere que estas actividades se llevan a cabo además de las responsabilidades habituales del personal de la biblioteca. Además, los participantes en la encuesta no identificaron corrientes de fondos bibliotecarios dedicados y continuos para proyectos de DH para actividades financiadas con cargo al presupuesto general de la biblioteca o como parte de las subvenciones para proyectos académicos.

Los autores no pueden sacar conclusiones sólidas de los datos, pero sugieren que la DH sigue siendo un área emergente para muchos académicos y bibliotecas, con bibliotecas individuales o personal bibliotecario que responden en gran medida a la necesidad/demanda de este sector académico de la institución.

Desafortunadamente no hay datos actuales de los EE.UU. para indicar si la presencia de DH en las bibliotecas académicas se ha fortalecido o no y, por lo tanto, es difícil proyectar la dirección que puede tomar en las bibliotecas académicas de Australasia. Un análisis más detallado de los datos que acompañan a este resumen puede revelar más, y lo hará en el futuro. El modelo de servicio puede al menos proporcionar una plataforma para una evaluación comparativa en el futuro con el fin de determinar si el modelo de servicio ha cambiado de alguna manera.

Como señalan los autores, esto parece ser consistente con los hallazgos de la encuesta de 2011 realizada en las bibliotecas universitarias de EE.UU., tal como se aprecia en el informe SPEC Kit 326: Digital Humanities (Bryson, Posner, St. Pierre, and Varner). Más informes SPEC kit