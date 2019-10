¿De qué manera las bibliotecas universitarias pueden apoyar la publicación de monografías de Humanidades a través del acceso abierto?

To the rescue: How academic libraries can support humanities monographs through open access

El contenido independiente de amplia extensión, como el de un libro, no es la norma de comunicación de la investigación científica para las ciencias aplicadas. Pero a menudo es el resultado final de un trabajo importante de investigación realizado en Humanidades, Arte y Ciencias Sociales, y a menudo es necesario para la permanencia en el cargo y la promoción de los investigadores de estas disciplinas. la biblioteca puede participar activamente en el proceso de promoción y visibilidad de la edición de monografías de Acceso Abierto apoyando los objetivos de su institución.

Las tendencias que estamos viendo en Acceso Abierto para los materiales a nivel de artículo son muy prometedoras. Pero también se oponen a menudo a la publicación de monografías, lo que no es positivo para la edición académica que trabaja en el ámbito de las Humanidades. Sin embargo, existe la oportunidad de que las bibliotecas universitarias participen en la publicación de monografías de Acceso Abierto para promover y dar visibilidad al trabajo que realizan sus estudiosos de Humanidades.

Por qué las monografías son diferentes

Al observar el declive de la publicación de monografías de Humanidades, es importante tener en cuenta dos aspectos importantes en los que los libros son diferentes de los artículos, y cómo se utilizan:

En primer lugar, para la lectura de contenidos extensos, muchos investigadores todavía prefieren tener una copia impresa, especialmente si se trata de un trabajo que leerán meticulosa y repetidamente. Cuando se trata de artículos, la versión en línea suele ser suficiente.

En segundo lugar, mientras que los artículos de revistas a menudo comparten la autoría entre varios investigadores y a veces entre varias instituciones, los libros suelen tener un único autor.

Estas diferencias hacen que el proceso de publicación de las monografías sea claramente diferente. Imponen mayores responsabilidades al autor y a la editorial, y no tienen algunos de los beneficios cooperativos de una operación a gran escala que procesa miles de artículos.

Lo que hay que tener en cuenta, sin embargo, es que estas diferencias también proporcionan algunas oportunidades asombrosas para que las bibliotecas sean líderes e innovadoras en el apoyo al valor de las Humanidades y la publicación de monografías.

Beneficios para los investigadores

Los editores de libros académicos a menudo se orientan hacia la misión de apoyar la creación y difusión de investigaciones académicas de alta calidad. Los APC (Article Processing Charges) apoyan la publicación de revistas de la OA, mientras que los libros necesitan recuperar sus costes a través de las ventas. Por lo tanto, los libros pueden ofrecer versiones gratuitas en línea, pero están respaldados por publicaciones impresas de pago. OA apoya además la visibilidad global y, por lo tanto, un mayor uso de las monografías académicas. La investigación de la Open Access Publishing in European Networks (OAPEN) de 2013 demostró que hay algunos beneficios importantes para los estudiosos y autores de libros: como que tener una versión de un libro en línea de la OA no disminuye las ventas impresas. A medida que veamos un aumento en las monografías abiertas, esto será objeto de un cuidadoso seguimiento para afinanzar los modelos de publicación más adecuados.

Además, el acceso en línea a los libros permite la comercialización de la versión impresa. OA también mejora el alcance y el impacto del trabajo de los investigadores. El trabajo en línea puede por sí mismo atraer más citas, menciones y reconocimientos, etc. WorldCat Discovery y WorldCat.org de OCLC apoyan esta visibilidad y el uso de libros académicos, al igual que otros servicios de descubrimiento y herramientas de investigación.

También encontramos que mientras que los argumentos presentados en un libro son típicamente más largos y están más involucrados, las publicaciones de OA pueden promover el trabajo de “componente”. Es decir, un lector puede buscar y descubrir una parte de la obra de un investigador que puede no ser fácilmente visible. Por lo tanto, al abrir el contenido, los autores pueden revelar conexiones más granulares. Esto a menudo resulta en nuevas y valiosas discusiones con los compañeros que de otra manera no habrían ocurrido.

¿Cuál sería la tarea de la biblioteca?

La publicación de monografías ofrece una gran oportunidad para que las bibliotecas y consorcios académicos pequeños y medianos tengan un “lugar en la mesa” en términos de debates sobre la edición de monogrfías OA. Muchas de las conversaciones en torno a la publicación de artículos están, por necesidad, dominadas por los grandes actores del ecosistema editorial. Pero no hay razón para que la biblioteca no pueda formular un plan de publicación de monografías OA para sus investigadores, coordinarse con otros en un grupo, consorcio o cooperativa, y trabajar de la manera que más beneficie a su biblioteca e institución.

Por lo tanto, si bien los editores tradicionales pueden decir que las bibliotecas pueden comprar más monografías académicas, sabemos que sus altos costos presentan importantes desafíos. Y también sabemos que las bibliotecas han sido firmes partidarias de la Acceso Abierto desde el principio. Las bibliotecas pueden apoyar el “cambio cultural” informando a sus profesores sobre las publicaciones y opciones existentes en su campo. También pueden proporcionar financiación o apoyar la financiación conjunta a través de consorcios como Knowledge Unlatched (KU) y otras organizaciones para que las monografías académicas estén disponibles en abierto.

Cuando se trata de descubrimiento, es ahí donde la biblioteca puede añadir aún más valor. Dado que las plataformas más grandes para la publicación de artículos son plataformas propietarias, corresponderá a la biblioteca ayudar a conseguir libros electrónicos y monografías en el flujo de búsqueda y descubrimiento en línea. En el caso de los libros electrónicos, esto puede ocurrir a través de asociaciones con organizaciones como el Directory of Open Access Books (DOAB), que está indexado en WorldCat junto con KU y cientos de otras colecciones OA. O a través de la catalogación cooperativa en WorldCat de OCLC, que está haciendo que los materiales de acceso abierto sean más fáciles de descubrir, independientemente de la importancia del editor.

La publicación no es una tarea que se deba emprender a la ligera, por supuesto. Sin embargo, apoyar a los investigadores en la publicación de libros, ya sea a través de la editorial universitaria, la difusión entre el profesorado, sus propias iniciativas editoriales o las de terceros, proporciona una manera única de que la biblioteca participe de manera profunda y sustancial en el éxito de la producción académica de su institución.

