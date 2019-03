¿De qué manera la biblioteca y los bibliotecarios aportan valor a la investigación y la docencia en la universidad?

The University Librarian: Providing Value to the Research University. Otawa: CARL-ABRC, 2019

Las bibliotecas promueven la misión educativa y el apoyo a la investigación en la universidad, impulsando el éxito de los estudiantes y la contribución de la universidad a la erudición global y al avance del conocimiento. Y el bibliotecario aporta valor a la universidad, a su profesorado, a los estudiantes y a las partes interesadas.

Las bibliotecas universitarias apoyan y promueven las actividades de investigación y la misión educativa de la universidad, impulsando el éxito de los estudiantes y la contribución de la universidad a la erudición global y al avance del conocimiento.

El director de la biblioteca de la universidad, es el encargado de dar forma a la visión y ofrece la capacidad de excelencia en la provisión de servicios de información, recursos e instalaciones para promover los objetivos estratégicos de la universidad.

De este modo, el bibliotecario universitario:

Posiciona el sistema de la biblioteca como un lugar de aprendizaje más allá del aula , asegurando el provisión de programas dinámicos para estudiantes y profesores; asiste a las tareas de instrucción e investigación ; proyecta y fomenta instalaciones inclusivas, centradas en el alumno para el estudio individual y en grupo; y favorece el uso de tecnologías para apoyar la creación, el acceso, la difusión, la preservación y el uso de la información. Al evolucionar y mejorar constantemente los servicios, las instalaciones y las tecnologías de las bibliotecas, el bibliotecario mejora la experiencia del estudiante y contribuye a la retención y el éxito de los estudiantes en la institución.

Asegura que los estudiantes, el profesorado y los investigadores tengan un acceso óptimo al mercado internacional de la información. Impulsa la riqueza de los recursos de información en consonancia con a la misión de la universidad. Fomenta la investigación y mejora la calidad de vida de las personas. Apoya el perfil de investigación y el posicionamiento de la universidad en los rankings.

. Impulsa la riqueza de los recursos de información en consonancia con a la misión de la universidad. Fomenta la investigación y mejora la calidad de vida de las personas. Apoya el perfil de investigación y el posicionamiento de la universidad en los rankings. Permite la preservación y el acceso a largo plazo a la producción intelectual de la universidad a través de relaciones de colaboración con todas las áreas que apoyan la los objetivos de la investigación, en particular con las oficinas de investigación y los vicerrectorados de investigación. Entendiendo la creciente importancia de la ciencia abierta y la intersección de la investigación con la investigación avanzada sobre gestión de datos de investigación (RDM). Así, el bibliotecario fomenta la la función de la biblioteca como un recurso de apoyo a la gestión de datos en todo el campus, y proporciona asesoramiento experto relacionado con los desafíos de la información digital y la gestión de datos.

Como miembro de la dirección académica y administrativa de la universidad, el bibliotecario se asegura de que la biblioteca sea un socio en la enseñanza y el aprendizaje, la investigación, el profesorado y el público en general, que favorece el reclutamiento y retención de estudiantes, la gestión de riesgos, el desarrollo del personal, la elaboración de los presupuestos, la recaudación de fondos y las relaciones con la comunidad, implicándose en la equidad, la diversidad y la inclusión de todos y cada uno de los miembros de la universidad.

Por lo general, los bibliotecarios universitarios disponen de nombramientos administrativos, generalmente a través de nombramientos de libre designación como profesionales bibliotecarios. Por lo que a menudo tienen responsabilidades más allá del sistema bibliotecario, lo que les permite contribuir a la estrategia digital universitaria, a la gestión de la edición universitaria, a la gestión de los derechos de autor, a los programas de gestión de registros, archivos, tecnología de la información y/o a los servicios de aprendizaje en línea. En general, disponen de conocimientos avanzados en estudios bibliotecarios y de información, que aportan valiosos conocimientos sobre el tema del dominio de la información en un mundo en rápida evolución, tales como la creación, producción, difusión, adopción de normas esenciales, la gestión, la preservación y la deselección de la información en la era digital.

Así el bibliotecario aporta valor a la universidad, al profesorado, a los estudiantes y a las partes interesadas (Stakeholder), ya que: