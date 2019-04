Situación de las bibliotecas estadounidenses en 2019 (ALA)

The State of America’s Libraries 2019 [e-Book] : A Report from the American Library Association. Chicago, ALA, 2919.

Texto completo

American Library Association (ALA) acaba de publicar su informe State of America’s Libraries 2019, un resumen anual de las tendencias de las bibliotecas publicado durante la National Library Week, que describe las estadísticas y los problemas que afectan a todo tipo de bibliotecas.

Nunca antes las bibliotecas estadounidenses habían desempeñado un papel tan importante en el fortalecimiento de las comunidades a través de la educación y el aprendizaje a lo largo de toda la vida. Las bibliotecas son un microcosmos de la sociedad en general. Desempeñan un papel importante y único en las comunidades a las que sirven y proporcionan un entorno inclusivo en el que todos son tratados con respeto y dignidad. Ya no son sólo lugares para libros, las bibliotecas públicas sirven de salvavidas para algunas de las comunidades más vulnerables.

Desde temas comunitarios como el analfabetismo, la falta de vivienda y los espacios comunitarios (Makerspaces), las bibliotecas públicas están actuando como catalizadores para fomentar soluciones comunitarias que fortalezcan a las comunidades. El informe encontró que los bibliotecarios se encuentran en primera línea para abordar los desafíos de la comunidad. Muchos sirven como profesionales de primera intervención y asumen funciones más allá del servicio tradicional de biblioteca apoyando las necesidades de los usuarios y el desarrollo de la comunidad. Funcionando en varios momentos como asesores, trabajador social, maestro e instructor de tecnología; así el personal de la biblioteca presta especial atención a la adopción de programas y servicios que apoyan a los más vulnerables. Otros hallazgos ilustran los esfuerzos de los bibliotecarios por salvaguardar las colecciones de las bibliotecas y la libertad de lectura. En 2018, tuvieron lugar cientos de intentos de censurar materiales o eliminar programas en bibliotecas públicas, escolares y universitarias. Muchos de estos materiales y servicios de la biblioteca incluyen o abordan contenido LGBTQIA+…

Algunos de los datos más relevantes

La Biblioteca del Congreso es la biblioteca más grande del mundo, con más de 167 millones de artículos en aproximadamente 1350 kilómetros de estanterías, que abarcarían aproximadamente la distancia desde Washington, D.C., hasta Cabo Cañaveral, Florida.

Las bibliotecas son una inversión inteligente. Un estudio reciente muestra que por cada dólar gastado en las bibliotecas públicas de Ohio, los residentes de Ohio recibieron 5.48$ en valor económico.

Una creciente cantidad de evidencias sugieren que el éxito académico de los estudiantes está relacionado con el uso de la biblioteca, incluyendo una mejor retención estudiantil y una experiencia académica mejorada.

Las bibliotecas juegan un papel crítico en la felicidad de los estadounidenses. Se ha demostrado que las comunidades que gastan más en bibliotecas, parques y carreteras apoyan el bienestar de los miembros de la comunidad.

Los estadounidenses van a las bibliotecas públicas (1.350 millones de visitas) con más frecuencia que al cine (1.240 millones de entradas).

Los bibliotecarios han defendido durante mucho tiempo el derecho de los miembros de su comunidad a acceder a la información en privado, y sirven como un refugio esencial donde todos pueden consultar los materiales o navegar por Internet sin que se comparta su información.

Bibliotecas públicas

Las bibliotecas públicas fortalecen las economías locales: el 84% de las bibliotecas ofrecen capacitación tecnológica a los usuarios en el uso de software; el 77% ofrece recursos de salud en línea; el 60% ofrece programas para ayudar a los estadounidenses a identificar recursos de seguro de salud y a informarse mejor sobre temas de salud; el 73% ofrece programas que ayudan a las personas a solicitar empleos, crear currículos y prepararse para las entrevistas; el 97% ayuda a las personas a completar formularios de gobierno en línea.

Las bibliotecas públicas crean comunidades más sanas: el 59% de las bibliotecas ofrecen programas para encontrar seguro médico; el 58% ofrecen programas para ayudar a la gente a encontrar y evaluar información sobre la salud; el 23% ofrecen clases de mejora del estado físico.

Las bibliotecas públicas son el lugar para el aprendizaje de por vida: el 95% de las bibliotecas proporcionan asistencia en línea para las tareas escolares; el 95% ofrece programas de lectura de verano para los niños.

El acceso a las bibliotecas públicas equivale a una oportunidad: el 100% de las bibliotecas públicas ofrecen acceso a Internet; el 98% ofrecen Wi-Fi gratuito; el 90% ayudan a los usuarios con conocimientos básicos de Internet; el 97% ayudan a las personas a completar formularios gubernamentales en línea; el 90% ofrecen acceso a libros electrónicos.

Bibliotecas universitarias

Los gastos en sueldos y salarios representaron en promedio el 56,3% del total de los gastos de las bibliotecas universitarias. Los sueldos y salarios constituyeron el 65,8% de los gastos de las bibliotecas para las instituciones que otorgan títulos de grado asociado, el 64,9% para los bachilleratos, el 66,6% para las universidades integrales y el 53% para las instituciones de doctorado e investigación.

El número de bibliotecarios que atienden a los estudiantes aumenta con el nivel de la institución. Las instituciones que otorgan títulos asociados tenían un promedio de 4,98 bibliotecarios por cada 10.690 estudiantes; las escuelas de bachillerato tenían un promedio de 5,44 bibliotecarios por cada 2.787 estudiantes; las universidades integrales tenían un promedio de 7,89 bibliotecarios por cada 6.427 estudiantes; y las instituciones de doctorado e investigación tenían 30,68 bibliotecarios por cada 18.028 estudiantes.

Si bien, desde la crisis de 2008, se ha reducido el número de bibliotecarios académicos que tienen la condición de profesores. El número de profesores de las bibliotecas universitarias de las instituciones que conceden títulos de grado medio se ha reducido en un 8,7% (del 35% al 26,3%). En las escuelas de bachillerato, el porcentaje de instituciones en las que los bibliotecarios tienen la condición de profesores se redujo en un 13,7% (del 29,1% al 15,4%). Las universidades integrales experimentaron un descenso del 13,2% (del 37,7% al 24,5%), y las instituciones de doctorado e investigación experimentaron un descenso del 38,4% al 26,2%. Aunque cada vez más bibliotecarios universitarios son elegidos para ser miembros del cuerpo docente y tienen el mismo grado de representación que otras unidades académicas en los órganos rectores y comités institucionales.

Datos clave:

Todos en una universidad se benefician de la biblioteca universitaria, sin embargo, las bibliotecas reciben menos de dos centavos de cada dólar por alumno

Las bibliotecas universitarias invierten casi 2.500 millones de materiales físicos y electrónicos en sus colecciones disponibles para su uso.

Los títulos de medios digitales en las bibliotecas académicas de EE.UU. han aumentado en un 50% desde 2014.

Los bibliotecarios universitarios prestan servicios a casi 38 millones de personas cada año, unos 4 millones más que los que asisten a los partidos de baloncesto universitario masculino.

Bibliotecas escolares

Hay 90.400 escuelas públicas y privadas en los Estados Unidos para los grados de primaria y preparatoria. De ellas, 82.300 (91%) tienen bibliotecas escolares y sólo 56.000 (61%) tienen bibliotecarios a tiempo completo. Sin embargo, las escuelas con un sólido programa de bibliotecas escolares y con un bibliotecario escolar certificado aseguran que sus estudiantes tengan la mejor oportunidad de tener éxito. Más de 60 estudios de educación e investigación bibliotecaria han producido evidencias clara de que los programas de bibliotecas escolares atendidos por bibliotecarios escolares calificados tienen un impacto positivo en el rendimiento académico de los estudiantes. Estos estudios demuestran claramente que los programas de las bibliotecas escolares ayudan a todos los estudiantes a tener un mejor desempeño académico, incluso cuando se consideran otras variables escolares: