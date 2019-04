El informe insta a la digitalización masiva de las colecciones sobre la biodiversidad de los museos

Extending U.S. Biodiversity Collections to Promote Research and Education. National Science Foundation (NSF), 2019

Texto completo

Estados Unidos debe realizar un esfuerzo para crear una base de datos integral de los millones de plantas, animales y fósiles preservados en museos y otras colecciones, exhorta un informe técnico patrocinado por la Fundación Nacional de Ciencias de Estados Unidos (NSF) publicado hoy.

El informe, titulado Extending U.S. Biodiversity Collections to Promote Research and Education (Ampliar las colecciones de biodiversidad de Estados Unidos para promover la investigación y la educación), también pide nuevos enfoques para catalogar especímenes digitalizados y vincularlos a otros datos sobre cada organismo y dónde se recolectaron. Si el plan se lleva a cabo, “Habrá un enorme impacto potencial para que la comunidad investigadora haga nuevos tipos de investigación”, dice el Director del Programa de Biología de la NSF, Reed Beaman, en Alexandria, Virginia.

Sin embargo, el esfuerzo podría durar décadas y costar hasta 500 millones de dólares, y algunos investigadores temen que el libro blanco no convenza a los responsables políticos. “Sólo deseo que el informe se centre más en los beneficios potenciales para las comunidades que no se dedican a la recolección”, dice James Hanken, director del Museo de Zoología Comparada de Harvard en Cambridge, Massachusetts.

Durante los últimos 8 años, la NSF ha patrocinado el programa Avanzando la Digitalización de las Colecciones de Biodiversidad, de 100 millones de dólares y 10 años de duración, que ha pagado por casi 62 millones de especímenes de plantas y animales para ser fotografiados digitalmente desde múltiples ángulos para estudios de investigación específicos. La nueva tecnología ha acelerado enormemente el proceso. Los investigadores que estudian la historia natural y cómo se relacionan las especies ya están cosechando los beneficios del fácil acceso a una gran cantidad de información que antes estaba encerrada en los museos.