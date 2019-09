Editores y modelos de negocio de libros de Acceso Abierto (OA)

OA book business models

Open Access Directory (OAD) es un compendio de listas de datos simples sobre el acceso abierto (OA) a la ciencia y la erudición, mantenido por la comunidad de OA en general. Al reunir muchas listas relacionadas con la OA en un solo lugar, OAD facilita que todos las descubran, las usen como referencia y las actualicen. OAD es un wiki mantenida por los propio usuarios actualizada. OAD está organizado por School of Library and Information Science y supervisado por un consejo editorial independiente.

Modelos de negocio de libros OA

Publicidad

El modelo consiste en que un editor soporte el coste de las obras de OA mediante la venta de espacio publicitario dentro de la obra de OA o en el sitio web del editor. Bookboon ofrece 1500 ebooks gratuitos de OA en siete idiomas, 800 de los cuales son libros de texto y el resto son guías de viaje y “libros para profesionales de negocios”. Los archivos PDF se pueden descargar gratuitamente. Los títulos se financian con “un bajo número de anuncios de alta calidad”, que se limitan al 15% por libro.

Ejemplo. HarperCollins ofrece “Sneak Peek” y “Full Access” gratis OA de algunos títulos a través de su función web “Browse Inside”. Los sitios web de los libreros están vinculados con una opción de “compra con un solo clic”.

Ejemplo. Textbook Media Press, anteriormente Freeload Press, ofrece un sistema escalonado en el que las diferentes versiones de una obra -en línea, en PDF y en línea, en rústica y en línea, y en iPhone/iPod Touch- tienen un precio según la “preferencia de los medios”. Los detalles del modelo son discutidos por Jordan Frith, de la Universidad Estatal de Carolina del Norte. Los medios de comunicación de libros de texto parecen haber migrado de las versiones completas de los libros de texto de la agricultura biológica, que estaban respaldadas por la publicidad, al modelo actual de la agricultura biológica, en el que el contenido se limita a las previsualizaciones de capítulos o tablas de contenidos. La versión en línea de los libros de texto es la menos costosa.

Puesta en marcha

Bajo este modelo, un grupo o individuo puede encargar una publicación sobre un tema específico y apoyar el costo de la publicación.

Ejemplo. Amedeo, una editorial médica, organizó el Amedeo Challenge, que encargó a OA libros médicos, pagados con donaciones, para que fueran escritos por expertos en la materia.

Subvenciones cruzadas

El modelo consiste en financiar las publicaciones con los beneficios de las publicaciones que no son de esa área. A veces, los libros especializados y más especializados son financiados por las ventas y los libros de texto.

Unglue.it apoya un modelo bajo el cual los libros están disponibles bajo una licencia Creative Commons después de que un cierto número de copias se venden a una base de lectores.

Crowdfunding

El modelo es que una editorial presente proyectos potenciales en línea. La comunidad en general -la gente- puede entonces optar por financiar una obra propuesta con donaciones para cubrir los costos de producción. Con suficiente apoyo financiero de la gente, el proyecto entra en producción.

Crowdbooks es un editor de libros de fotografía. El comité de Crowdbooks selecciona las presentaciones de libros, que luego se publican en el sitio web durante 90 días. Si la obra alcanza su objetivo de financiación, entonces “Crowdbooks se compromete a finalizar el proyecto y a comercializarlo”. Los donantes del proyecto reciben una copia del libro y una copia impresa de la obra una vez finalizada la producción. Si no se alcanza la meta de recaudación de fondos, el proyecto se suspende y las donaciones se devuelven a los donantes.

Publicación en doble edición

El modelo consiste en ofrecer una edición de OA de texto completo junto con una edición de texto completo que no sea de OA o con precio. La edición con precio podría ser una edición impresa bajo demanda (POD). O bien, la edición OA podría estar en un formato digital de menor calidad (por ejemplo, HTML) y la edición de precio en un formato digital de mayor calidad. Este modelo es utilizado por la mayoría de los editores de libros de OA y puede combinarse con flujos de ingresos secundarios.

The Australian National University ANU E Press ofrece todos sus libros de OA junto a ediciones POD.

Comercio electrónico

El modelo consiste en utilizar los ingresos generados por la venta en línea de productos de marca o de terceros para sufragar los costes de publicación de OA. como Income Models for Open Access: An Overview of Current Practice

Embargos

Este modelo pone el libro OA sólo después de un retraso o embargo. Durante el período de embargo, sólo están disponibles las ediciones con precio o sin él. Una vez finalizado el embargo, el editor puede ofrecer tanto ediciones OA como ediciones no OA o simplemente una edición OA.

Donaciones

El modelo es que una editorial construya un fondo patrimonial y utilice los intereses anuales para cubrir sus gastos.

Precio flexible

El modelo es para que los lectores propongan su propio precio para un libro, que podría ser sin precio u OA. A esto se le llama a veces el modelo “paga lo que quieras”. Cornell University Press