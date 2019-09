¿Cómo pagamos el acceso abierto? : modelos de financiación del acceso abierto

Raym Crow. Income models for open access: an overview of current practice. SPARC 2009

¿Cómo pagamos por el acceso abierto? es una pregunta clave .a la que se enfrentan los editores, autores y bibliotecas a medida que aumenta la conciencia y el interés por el acceso gratuito, inmediato y en línea a la investigación académica. SPARC (Scholarly Publishing and Academic Resources Coalition) examina la cuestión de la sostenibilidad para los editores actuales y futuros de acceso abierto en una nueva y oportuna guía, “Income models for Open Access” escrita por Raym Crow.

Income models for Open Access: An overview of current practice” analiza el uso de los flujos de ingresos desde la perspectiva de la oferta (como las tasas de procesamiento de artículos, la publicidad) y los modelos desde el punto de vista de la demanda (incluyendo el versionado, las tasas activadas por el uso). La guía proporciona una visión general de los modelos de ingresos que se utilizan actualmente para financiar las revistas de acceso abierto, incluyendo una descripción de cada modelo junto con ejemplos de revistas que lo utilizan actualmente.