El sistema de clasificación bibliográfica mayonesa

La biblioteca que inspiró el libro de David Foenkinos existió en la realidad. Su creador, Richard Brautigan, dijo que escribiría un libro que terminara con la palabra mayonesa, de ahí viene el nombre de esta curiosa clasificación.

En su novela The Abortion Brautigan, Richard Brautigan imaginó una Biblioteca de Obras Inéditas (The Library for Unpublished Works) que, en su homenaje, se hizo realidad en la Biblioteca Brautigan de Burlington (Vermont).

En la auténtica biblioteca de los libros rechazados, la Biblioteca Brautigan, todos los manuscritos están catalogados usando el Sistema Mayonesa, un sistema de clasificación bibliográfica desarrollado específicamente para esta particular biblioteca.

Los manuscritos se catalogan de acuerdo con quince categorías generales, el año de presentación y el orden de adquisición en la categoría. Por ejemplo, LOV 1992.005 indica que el manuscrito fue el quinto catalogado en 1992 a la categoría LOV (e). En la primera iteración de The Brautigan Library, las secciones de categoría de los estantes de la biblioteca estaban marcadas con frascos de mayonesa. Esta práctica se dejó después de que varios frascos de mayonesa se cayeron al piso y se rompieron. El sistema de mayonesa toma su nombre del último capítulo de la novela más conocida de Brautigan, Trout Fishing in America.

Las categorías del sistema de mayonesa son:

1). Aventura ( ADV ; 25 manuscritos)

2). Todo lo demás ( TODOS ; 44 manuscritos)

3). Familia ( FAM ; 25 manuscritos)

4). Futuro ( FUT ; 4 manuscritos)

5). Humor ( HUM ; 19 manuscritos)

6). Amor ( LOV ; 17 manuscritos)

7). Significado de la vida ( MEA ; 21 manuscritos)

8). Mundo natural ( NAT ; 20 manuscritos)

9). Poesía ( POE ; 47 manuscritos)

10). Social / Político / Cultural ( SOC ; 55 manuscritos)

11). EspiritualidadSPI ; 14 manuscritos)

12). Vida en la calle ( STR ; 4 manuscritos)

13). Guerra y paz ( GUERRA ; 9 manuscritos)

14). Digital ( DIG , agregado en 2013 para manuscritos digitales)

15). Colecciones especiales ( SPC , agregado en 2018)