Imaginando un lugar de encuentro para las humanidades y lo digital

Svenssonm, P. (2016). [e-Book] Big Digital Humanities: Imagining a Meeting Place for the Humanities and the Digital. Michigan, University of Michigan Press, 2016

Texto completo

Big Digital Humanities tiene sus orígenes en una serie de artículos fundamentales publicados por Patrik Svensson en el Digital Humanities Quarterly entre 2009 y 2012. A medida que se iban publicando estos artículos, el entusiasmo en torno a las Humanidades Digitales fue adquiriendo un gran impulso y un desacuerdo significativo sobre lo que “contaba” o no como trabajo de las Humanidades Digitales. Los artículos de Svensson proporcionan una perspectiva de la historia, la práctica y la teoría de las Humanidades Digitales.

La perspectiva única de Svensson y su especial interés en la conversación sobre Humanidades Digitales provienen de su papel como Director del HUMlab de la Universidad de Umea. HUMlab es un espacio único de colaboración y centro de Humanidades Digitales, que abrió sus puertas oficialmente en el año 2000. Según su propia descripción oficial, el HUMlab es un entorno de estudio abierto y creativo en el que “estudiantes, investigadores, artistas, empresarios e invitados internacionales se reúnen para dialogar, experimentar con la tecnología, asumir retos y hacer avanzar la erudición”. Es este último elemento “avanzar en la erudición” el que Svensson argumenta que es la oportunidad real en lo que él llama las “grandes humanidades digitales”, o humanidades digitales tal y como se practican en espacios colaborativos como el HUMlab, y está en una posición única para tener en cuenta esta dimensión evolutiva de la práctica de las Humanidades Digitales.