Patrones de adquisición de bibliotecas universitarias ¿Realmente las ventas de libros de editoriales universitarias están en crisis?

Daniel, K., J. J. Esposito, et al. (2018). [e-Book] Library Acquisition Patterns : A Preliminary Report with Data from OCLC’s WorldShare Management Services, ITHAKA S+R., 2018

¿Cuántos libros adquieren las bibliotecas universitarias por término medio al año?, ¿Hay alguna tendencia destacable en el número de adquisiciones? ¿En qué formatos y con qué métodos se están adquiriendo libros las bibliotecas universitarias? ¿Han cambiado estos patrones entre 2013 y 2017? ¿Cómo varían los patrones de adquisición según el tipo de institución y el sector, y cómo están cambiando estos patrones a lo largo del tiempo? ¿De qué editoriales se están adquiriendo libros las bibliotecas y a través de qué proveedores?

“Los malos datos conducirán a malas decisiones. Desgraciadamente, la situación no es simétrica: los datos buenos pueden o no conducir a buenas decisiones, ya que los datos aún siendo sólidos pueden ser erróneos debido a perturbaciones en su contexto por una malinterpretación o simplemente debido a un despiste.”

J. J. Esposito

En un intento por mejorar la calidad de los datos sobre la industria del libro, Ithaka S+R acaba de publicar un informe preliminar sobre los patrones de adquisición de libros en las bibliotecas académicas elaborado por Katherine Daniel, Roger Schonfeld, y Joseph Esposito. Este proyecto fue posible gracias al generoso apoyo de la Fundación Andrew W. Mellon.

Entre los profesionales de la comunidad de editoriales académicas existe la sensación de que las bibliotecas universitarias están adquiriendo cada vez menos libros con una importante disminución de las ventas. Un reciente estudio del Reino Unido encontró que entre 2005 y 2014 las ventas al por menor de libros académicos cayeron un 13%. Como organización que investiga las comunicaciones académicas y las bibliotecas, Ithaka S+R se cuestiona si las ventas de editoriales universitaria están realmente en declive. ¿Cúal es la razón? Las editoriales universitarias tienden a medir sus ventas a bibliotecas universitarias a través de los vendedores mayoristas que tradicionalmente distribuyen sus publicaciones. Sin embargo, desde que Amazon entró en escena, las bibliotecas universitarias han comenzado a adquirir muchos de sus títulos a través del minorista en línea, cuyas métricas de ventas no se suelen contabilizar en los datos de ventas que ponen a disposición del público. Teniendo esto en cuenta, ¿Es posible que las ventas de libros a bibliotecas no estén en declive, sino que simplemente se producen a través de otros canales?

Al carecer de cifras en los datos de ventas proporcionados de los distribuidores, la mejor manera de analizar la situación es a través de las propias bibliotecas, obteniendo datos a a partir de los sistemas integrados de bibliotecas (ILS) que albergan metadatos de las adquisiciones que han realizado. Para ello se lanzó un proyecto piloto con cuatro bibliotecas universitarias en el año 2016 que demostró que este método no sólo proporcionaba datos viables, sino que también era escalable, incorporando datos de los Servicios de administración de WorldShare (WMS) de OCLC.

Este informe preliminar analizó las adquisiciones de libros en 54 bibliotecas -que van desde pequeños colegios privados hasta universidades públicas- que utilizan WMS. Aunque algunas instituciones pudieron proporcionar datos de los últimos cinco años, la mayoría no lo hicieron y, por lo tanto, no se pudo realizar un análisis longitudinal significativo de los patrones de adquisición en conjunto y dentro de los sectores, de modo que únicamente se pudieron obtener datos del año fiscal 2017, el año más reciente para el cual todos los participantes pudieron proporcionar información sobre sus adquisiciones.

Porcentaje de libros electrónicos por método de adquisición

En este informe inicial, se recogen datos de los casi 180.000 libros adquiridos en el año fiscal 2017 por 54 bibliotecas que utilizan los Servicios de administración de WorldShare (WMS) de OCLC. Los libros impresos dominaron las adquisiciones de libros en 2017 en las 54 instituciones participantes en el estudio, pues el 96% se adquirió en formato impreso y 4% por ciento restante en formato digital.

Porcentaje de compra de Libros Impresos respecto a Libros Electrónicos

El método principal para obtener libros impresos fue a través de una compra firme y única, y aunque la mayoría de los libros electrónicos también se obtuvieron a través de este método, casi el 31% se adquirieron a través de medios “desconocidos”, es decir, no a través de una compra firme, un plan de aprobación o una orden permanente, lo que lleva a especular que estas adquisiciones pueden haberse realizado a través de un sistema impulsado por la demanda -PDA Patron Driver adquisitions-. El precio medio de los libros obtenidos digitalmente también fue significativamente más alto que el de los libros impresos. (Ver gráfico)

Precio medio de los libros impresos y electrónicos por el método de adquisición

El promedio de adquisiciones de libros también fue sustancialmente mayor entre las universidades públicas. Amazon ha llegado a acaparar 25 por ciento del mercado, convirtiéndose en el segundo mayor vendedor de libros para estas instituciones. Por disciplinas, los títulos de Humanidades representaron aproximadamente la mitad de todas las adquisiciones de libros del último ejercicio.

Aunque estas instituciones obtuvieron libros de cientos de proveedores, casi tres cuartas partes de las adquisiciones de libros se realizaron a través de GOBI Library Systems (46 por ciento) y Amazon (25 por ciento) en el año fiscal 2017 (para una lista completa de los 10 principales proveedores utilizados por las instituciones en esta muestra). Esto da crédito a la idea de que las bibliotecas están recurriendo cada vez más a proveedores no tradicionales para obtener sus títulos de editores académicos en lugar de hacer menos adquisiciones, o potencialmente, están haciendo ambas cosas. Los libros relacionados con Humanidades también representaron más de la mitad de las adquisiciones de libros en el año fiscal 2007, a pesar del difícil entorno de mercado que rodea a los títulos de Humanidades.

Estos hallazgos proporcionan una instantánea de los patrones de adquisición de bibliotecas entre las universidades que utilizan los Servicios de administración de WorldShare de OCLC. Si bien 180.000 registros de adquisiciones no es un número pequeño, se espera que la integración de los datos de las instituciones que utilizan Alma de Ex Libris diversifique los tipos de instituciones presentes en la muestra y permitan examinar si existen patrones de compra entre grupos de instituciones en el transcurso de varios años. También permitirá investigar más a fondo cómo los editores, los vendedores que distribuyen sus libros y las bibliotecas que los compran interactúan en un campo de juego cambiante. El informe final se publicará a finales de este otoño.