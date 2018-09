La lectura de novelas cae a mínimos históricos y se incrementa la lectura de poesía y la asistencia a exposiciones y espectáculos en Estados Unidos

U.S. Trends in Arts Attendance and Literary Reading: 2002-2017: A First Look at Results from the 2017 Survey of Public Participation in the Arts.Washington, DC: US Census Bureau, 2018

El número de adultos en los Estados Unidos que lee novelas y cuentos ha alcanzado un nuevo mínimo, con un descenso de casi el 8% en los últimos cinco años principalmente entre mujeres, afroamericanos y adultos más jóvenes, según una encuesta reciente llevada a cabo por la Oficina del Censo de EE. UU, junto con el National Endowment for the Arts (NEA) que lleva entrevistando a casi 30.000 adultos desde 1982, que recoge datos de los años 2002, 2008, 2012 y 2017.

El pasado año se superó la cifra de estadounidenses que había asistido a espectáculos. Las artes escénicas, junto con otras industrias artísticas y culturales, contribuyeron con más de 760.000 millones de dólares a la economía del país en 2015.

Entre 2012 y 2017, la proporción de adultos que asistieron a actividades de artes visuales o escénicas aumentó en 3,6 puntos porcentuales hasta alcanzar los 132,3 millones de personas, lo que representa casi el 54% de la población adulta de Estados Unidos. Los eventos de artes escénicas van desde la danza hasta el teatro, mientras que los eventos de artes visuales incluyen visitas a museos de arte, galerías y festivales de artesanías. La mayor parte del aumento de los datos de esta encuesta provino de las visitas a museos o galerías de arte y del sector de las artes “informales”, que incluye festivales de artes escénicas al aire libre y exposiciones itinerantes por su diseño o valor histórico.

Un área de crecimiento sustancial en 2017 fe la lectura de poesía. Entre 2012 y 2017, la tasa de lectura de poesía entre los adultos aumentó en un 76%, hasta alcanzar los 28 millones de personas en 2017. La proporción de jóvenes de 18 a 24 años que leyeron poesía se duplicó con creces. La lectura de poesía entre mujeres mostró un incremento significativo, al pasar desde el 8% en 2012 al 14,5% en 2017.