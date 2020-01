Conflicto entre el acceso abierto y la ciencia abierta: Los APCs son parte del problema, los preimprints son parte la solución

David Mellor, Brian Nosek, Nicole Pfeiffe. Conflict Between Open Access and Open Science: APCs are a Key Part of the Problem, Preprints are a Key Part of the Solution. Open Science, 2020

Texto completo

Los modelos de negocio de publicación por suscripción inhiben la comunicación académica abierta al hacer que los consumidores de productos científicos paguen por el acceso a los resultados. Los modelos de negocio de acceso abierto promueven la comunicación abierta, pero el popular modelo de Cargo por Procesamiento de Artículos (APCs) no es perfecto. Los APCs son una carga para los autores e instituciones con pocos recursos y, lo que es más importante, el modelo crea incentivos para que las revistas publiquen tantos resultados como sea posible (Revistas depredadoras). Este modelo de negocios de acceso abierto entra en conflicto con otro tema del movimiento científico abierto más amplio: mejorar el rigor y la credibilidad de la investigación. Los preprints resuelven este dilema. Los preprints hacen que casi todos los artículos estén disponibles gratuitamente a un costo muy bajo.

El problema de los Cargo por Procesamiento de Artículos (APCs) es que incentiva a las revistas a publicar tanto como sea posible, sin importar la calidad (Revistas depredadoras); entonces la solución es publicar todo, sin importar la calidad?

Con los servicios de preprints, la publicación es un acto relativamente trivial. Los autores sólo tienen que cumplir con unos modestos criterios de moderación establecidos por su servicio de preprints preferido. Cuando casi todo puede ser publicado, la publicación retrocede como el incentivo clave. ¿Qué es lo que ocupa su lugar? La evaluación (Revisión científica). Las revistas han confundido históricamente la publicación con la evaluación. Si el artículo cumple con los criterios de evaluación, entonces se publica. Por lo tanto, la publicación es el acto que señala la credibilidad del trabajo de los autores y la evaluación -revisión por pares- es un impedimento para lograr esa recompensa.

Los repositorios de preprints separan el proceso de la publicación de la evaluación. La publicación en sí ya no es una señal de credibilidad. Si la publicación no es una señal de credibilidad, entonces la revisión por pares ya no es una barrera que los autores deban superar para obtener la recompensa de la publicación. La revisión por pares se convierte en un servicio que los autores necesitan para lograr la credibilidad.

Cuando se adopta a escala, el sistema de publicación a través de preprints puede producir un sistema rico en el que todo el contenido está disponible abiertamente, y los servicios de evaluación (editores y revisores de revistas) se centran en mejorar la calidad de ese contenido y la visibilidad del contenido relevante para los lectores. Los servicios de evaluación ayudan a los lectores a decidir qué leer, en lugar de controlar su capacidad de leerlo. De esta manera se evitan las propiedades disfuncionales de los modelos de negocio de suscripción y de los APCs. Todo el contenido está disponible y los autores buscarán, y estarán dispuestos a pagar, la revisión por pares como un servicio basado en la credibilidad que puede conferir a la investigación. Las revistas que ofrecen servicios de revisión por pares deficientes perderán su reputación y las personas dejaran de publicar en ellas. Las revistas que evalúan todo favorablemente se convertirán en señales débiles de credibilidad y pasarán a tener un estatus bajo. Las revistas que su proceso de evaluación es duro, pero justo conferirán mayor credibilidad a los autores y serán muy solicitadas. Las revistas que sean transparentes en sus procesos de revisión por pares serán más apreciadas porque sus sellos de credibilidad serán verificables. Por otra parte, los demás componentes de las revistas -composición de tipos, corrección de textos, marketing, etc.- pueden desagregarse y ofrecerse como servicios únicos para que los autores mejoren la calidad, la legibilidad y la visibilidad de sus trabajos.

Esto no resuelve por sí solo el problema de “quién paga” y las posibles desigualdades entre los autores y las instituciones con más o menos recursos para pagar por estos servicios. Sin embargo, sí se crea un mercado en el que la competencia de precios se basa en la calidad de los servicios, y la barrera de entrada para los autores e instituciones con menos recursos -la publicación de un servicio de preprints- es muy baja. Con los servicios desagregados, pueden surgir mercados económicos y de lujo para cada uno de ellos, y las intervenciones para abordar las desigualdades pueden centrarse precisamente en los servicios que tienen el mayor impacto para mitigar esas desigualdades.

Por lo tanto, el modelo de repositorios de preprints crea un mercado que alinea los objetivos clave y los incentivos para lograr acceso abierto y la ciencia abierta recompensando a los autores y las revistas por la calidad de sus procesos de investigación y evaluación.

Los preprints acelerarán la desaparción de las revistas depredadoras

Con un sistema abierto basado como el modelo de repositorios de preprints , se elimina la motivación clave disponible para la práctica predatoria. Los autores no necesitan revistas para publicar, necesitan revistas para ganar credibilidad basada en su reputación de proporcionar buenas evaluaciones. Centrar la reputación de las revistas en la calidad de su revisión por pares crea incentivos para que las revistas aumenten la transparencia de sus procedimientos de revisión por pares para demostrar su calidad. Esto creará un terreno hostil para para las revistas depredadoras, ya que el mantenimiento de las prácticas depredadoras se hace mucho más difícil cuando el valor de la revista se basa en el servicio que se supone que está proporcionando.

Ell sistema de incentivos modificado por el modelo de depositar preprints no eliminará las prácticas depredadoras de forma instantánea. Pero las presiones de selección se centrarán en la calidad de la revisión por pares como un servicio, el problema central de las prácticas depredadoras. Si las revistas siguen siendo las valedoras de la publicación como la recompensa principal, persistirá el atractivo para que los autores publiquen en revistas depredadoras.

Un sistema abierto basado en preprints es mucho más rentable que las alternativas existentes.

En comparación con la publicación tradicional, el modelo de comunicación basado en preprints es mucho más asequible. Las revisiones estiman que los costos de los artículos publicados en las revistas son típicamente de miles de dólares por artículo, dependiendo de una variedad de factores como la selectividad de la revista. Los costos del servicio de preprints son múltiples órdenes de magnitud menos. arXiv, el servicio de preprints más veterano lanzado en 1991, informó tener un costo operativo anual de 1,789.411$ en 2018 y publicó 140.616 artículos, es decir un coste de 12.73 dólares por artículo. los costos de arXiv en 2018 incluyeron algunos desarrollos nuevos, no sólo mantenimiento. En años anteriores, los costos fueron entre 8$ y 10$ por artículo. Nuestra organización, Open Science Center, lanzó un servicio de alojamiento de preprints a finales de 2016 y ahora alberga 26 servicios de preprints como INA-Rxiv para la investigación en Indonesia, PsyArXiv para la psicología, EdArXiv para la investigación en educación y engrxiv para la ingeniería. Con una infraestructura compartida y un crecimiento acelerado, se está produciendo una economía de escala sustancial. En 2019, los costos de mantenimiento fueron de 208.076 dólares con 26.143 artículos publicados (7,95 dólares por artículo). El pronóstico para 2020 es de un costo de 229.225$ con 33.650 artículos publicados (y una media de 6.81$ por artículo). Con la ampliación continua, se puede reducir aun más el costo por artículo aún más.

Merecería la pena comparar los costes operativos de otros servidores de preprints importantes. Sospechamos que esos datos reforzarían esta conclusión: una inversión comparativamente trivial en el mantenimiento de los servicios de preprints puede hacer que todos los artículos estén disponibles, y fomentar un cambio en el modelo empresarial de comunicación académica que alinea los objetivos de accesibilidad y los objetivos de calidad y rigor.

Un sistema abierto construido sobre la comunicación de preprints facilita un modelo de negocios diverso basado en servicios para la comunicación académica

¡Un momento! Los costes entre las revistas y los servicios de preprints es una comparación entre manzanas y naranjas. Los servicios de preprints no suelen ofrecer revisión por pares, edición de textos, composición, marketing u otros servicios de valor añadido que las revistas si ofrecen. En la actualidad, todos estos servicios están incluidos en el costo de publicación y se incorporan a los costos de suscripción o de APCs. Los sistemas de preprints abren la puerta a la disociación de estos servicios como servicios discretos que pueden surgir como mercados competitivos propios. Las revistas pueden ofrecer algunos o todos estos servicios como un paquete o como servicios individuales. El mercado se desplazará hacia una comunidad de servicios que compita en la prestación de su servicio seleccionado con la mayor calidad y el precio más competitivo posible. Los autores estarán capacitados para elegir sus prioridades en ese mercado. ¿Cuánto valor proporciona la composición tipográfica? Las revistas y otros servicios presentarán opciones a sus precios seleccionados, los autores tomarán decisiones basadas en el valor y el mercado se adaptará. Este sistema también permitirá evaluar mejor las contribuciones científicas sobre la base de la transparencia de los resultados obtenidos. Las pruebas empíricas que estén respaldadas por datos abiertos y FAIR, que estén bien curadas y conectadas a un código analítico claro serán más creíbles, y las revistas que presten servicios a sus autores que apoyen estas prácticas verán mejorada su reputación. Estos cambios serán muy saludables para crear mercados competitivos para servicios discretos que podrían beneficiarse de la innovación producida por la competencia del mercado. Un mercado maduro de servicios discretos producirá en última instancia herramientas mucho mejores para la comunicación académica a un precio mucho más bajo que las actuales soluciones.

Conclusión

Siguiendo el ejemplo de la economía, la física y las disciplinas afines, las comunidades académicas están reconociendo el valor los servicios de preprints para mejorar el acceso y acelerar la comunicación de sus investigaciones. La inversión comparativamente modesta en el mantenimiento de los servicios de preprints generará importantes beneficios al permitir una transformación integral de la comunicación académica hacia una que promueva tanto el rigor como la transparencia y fomente mercados saludables y competitivos en los que los proveedores compitan por la calidad de sus servicios.