Preservación de sonido en cilindros de la época de Thomas Edison ahora disponibles en línea

Tran, Sheila. Dusting Off The UCSB Cylinder Audio Archives. The Botton Line, 2020

Escondido en la ladera de la montaña del tercer piso de la Biblioteca Davidson de la UCSB se encuentra el Archivo de Audio de Cilindros, una colección cuidadosamente curada de más de 19.000 cilindros fonográficos históricos. Inventado por Thomas Edison a finales de 1800-mucho antes que los CD, las cintas de casete y los discos de vinilo- los cilindros de fonógrafo son el primer medio de grabación comercial. Estos objetos cilíndricos huecos son aproximadamente del tamaño de una lata de refresco y funcionan de manera similar a los discos de vinilo, con el audio grabado como ranuras que pueden ser tocadas por una aguja.

El archivo ofrece una mirada única a una época poco documentada de la cultura e historia de Estados Unidos, con una amplia variedad de géneros y tipos de grabaciones que se remontan a la década de 1890. Los sonidos, que están todos disponibles en línea, van desde géneros musicales como las melodías de violín y la música hawaiana hasta discursos y sermones históricos. Único en el archivo es su colección de grabaciones comerciales caseras hechas por gente común, que muestran las experiencias cotidianas de la vida durante el siglo XIX.