El derecho a que se elimine cierta información personal de las búsquedas en línea

Art. 17 GDPR Right to erasure (‘right to be forgotten’)

Derecho al olvido

La capacidad de evitar que la información personal sea susceptible de ser buscada en línea está en el centro del debate en torno al “derecho al olvido” – un término que llamó la atención por primera vez en 2014 cuando el Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas falló contra el gigante de los motores de búsqueda Google en un caso de privacidad de alto perfil. El derecho al olvido es un concepto relacionado con el Habeas Data y la protección de datos personales, el derecho al honor, intimidad e imagen

Una encuesta de Pew Research encuentra que la mayoría de los estadounidenses apoyan el derecho a que se elimine alguna información personal de las búsquedas en línea. Así, el 74% de los adultos de EE.UU. dice que es más importante poder “evitar que la información sobre ellos mismos se puedan buscar en línea”, mientras que el 23% dice que es más importante poder “descubrir información potencialmente útil sobre los demás”.

Una abrumadora mayoría de los adultos estadounidenses (85%) cree que todos los estadounidenses deberían tener el derecho a que se eliminen las fotos y los vídeos potencialmente embarazosos de los resultados de búsqueda públicos en línea. Aproximadamente dos tercios (67%) dicen que este debería ser un derecho para todos los estadounidenses cuando se trata de información sobre el historial de empleo o los registros de trabajo, y más de la mitad (56%) dicen que todos los estadounidenses deberían tener el derecho a que la cobertura negativa de los medios de comunicación sobre ellos mismos se elimine de los resultados de búsqueda públicos.

Cuando se trata de datos recopilados por las fuerzas del orden, como antecedentes penales y fotografías de delincuentes, algunos grupos son más inclinados que otros a decir que creen que la eliminación de dicha información de los resultados de la búsqueda debería ser un derecho de todos los estadounidenses. Los hombres son más dados que las mujeres a decir esto (47% vs. 32%), al igual que los estadounidenses negros (44%) en comparación con los blancos (39%) e hispanos (33%).