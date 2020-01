Las profesiones relacionadas con Ciencia, Tecnología, Ingeniería y Matemáticas (STEM) las más demandadas y mejor pagadas

“STEM and the American Workforce” ScienceisUS, 2020

Texto completo

Este análisis encuentra que la gran mayoría de la actividad económica es atribuible a Science, Technology, Engineering and Mathematics (STEM). La fuerza de trabajo STEM no sólo está compuesta por científicos coon doctorado o codificadores de Silicom Valley, sino que también incluye profesionales STEM que trabajan en ocupaciones que no requieren una licenciatura. Estos son enfermeros, electricistas, especialistas en fabricación avanzada, técnicos de laboratorio, gerentes de sistemas de comunicaciones militares y otros más constituyen la columna vertebral de la fuerza laboral STEM. En general, independientemente de los logros educativos, los trabajadores STEM de EE.UU. ganan salarios más altos que sus homólogos no STEM y tienen un amplio impacto en la economía (Noonan, 2017).

En total, el STEM sostiene dos tercios de los empleos de los EE.UU. (67%), el 69 por ciento del PIB de los EE.UU. y 2,3 billones de dólares en ingresos fiscales federales anuales.

Este análisis encontró que un tercio de los trabajadores de EE.UU. son profesionales STEM directos, que representan el 39 por ciento del PIB de EE.UU.. Y como este análisis tiene una visión inclusiva de STEM – que no discrimina en base a los logros educativos de un trabajador individual – también encuentra que el 59 por ciento de la fuerza laboral STEM de Estados Unidos no son licenciados. Por lo tanto es importante que todos los estudiantes, independientemente de si estudian Ciencias o Humanidades tengan una formación práctica en tecnologías y ciencias, que pueden adquirir a través de espacios informales de aprendizaje autodirigido. Makerspaces.