Calidad percibida y reputación del investigador en la intención de publicar en las revistas de Acceso Abierto.

Moksness, L. and S. O. Olsen “Perceived quality and self-identity in scholarly publishing.” Journal of the Association for Information Science and Technology vol. 71, n. 3 (2020). pp. 338-348. https://asistdl.onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1002/asi.24235

PrePrint

El propósito del estudio fue comprender si las dos facetas propuestas de la identidad propia (trabajo y carrera) y la calidad percibida de las revistas (impacto, visibilidad y calidad del contenido) influyen y explican la intención de publicar en revistas de acceso abierto (OA) o de acceso no abierto (no OA), y de qué manera.

Este estudio integra la teoría de la actitud y la identidad en un diseño de encuesta transversal. La muestra consta de unos 1.600 investigadores en Noruega, y los datos se recogieron mediante invitación por correo electrónico utilizando una herramienta de encuesta digital y se analizaron mediante técnicas de modelización de ecuaciones estructurales.

Se concluye que la calidad del impacto percibido aumenta la intención de publicar en revistas de no OA, mientras que disminuye la intención de publicar en revistas OA. La calidad del contenido sólo se asocia a las revistas no relacionadas con OA. La visibilidad percibida aumenta la intención de publicar OA, mientras que el efecto opuesto se encuentra para las no OA. La prominencia de la carrera profesional tiene el efecto más fuerte en la calidad del impacto, mientras que la calidad del contenido es más importante cuando el trabajo en sí mismo es prominente.

Esta investigación contribuye a una comprensión más profunda de la forma en que la calidad percibida influye en la intención de publicar en las revistas de acceso abierto (OA) y o de acceso limitado, y de la forma en que la prominencia de la identidad propia afecta a diferentes facetas de la calidad percibida en cuanto a valencia y fuerza. Las conclusiones tienen consecuencias para la elaboración, aplicación y evaluación de políticas y pueden contribuir a mejorar la adopción del Acceso Abierto.