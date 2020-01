Perspectivas en la comunicación académica

Perspectives in scholarly communication: Volume One. Instructor: Christopher Hollister. Authored by students from the Department of Information Science LIS 503: Scholarly Communication course University at Buffalo Fall 2019

Perspectivas de la comunicación académica: El volumen uno es una monografía abierta creada por los estudiantes. Estudiantes graduados en el Departamento de Ciencias de la Información de la Universidad de Buffalo que escribieron esta compilación para el LIS 503: Curso de Comunicación Académica durante el trimestre de otoño de 2019. Cada capítulo es la culminación de una investigación de un semestre de un estudiante sobre una aspecto convincente de la comunicación académica para la que ha establecido un informado, y a menudo posición proactiva. El texto fue desarrollado bajo una licencia Creative Commons (CC BY-NC-SA 4.0) como un recurso educativo abierto (REA) que puede ser adaptado para el futuro secciones del curso de Comunicación Académica o para cursos similares ofrecidos en la biblioteca y programas de información en otras instituciones. Algunos de los capítulos originales fueron excluidos de esta edición pública para acomodar a los estudiantes que no desean que su trabajo esté disponible abiertamente, para dar cuenta de los estudiantes que no firmaron un requisito acuerdo institucional que permita la conversión digital, el acceso, el almacenamiento y la preservación, o para respetar las normas comunes y razonables de calidad académica. Esta edición fue modificada de el original para alinearlo con los criterios para su envío a la Universidad de Buffalo. se prestó especial atención a las normas de accesibilidad a la lectura en pantalla. Sólo se han tomado medidas menores se hicieron correcciones al texto para corregir errores de ortografía, errores gramaticales evidentes y cuestiones de inconsistencia de estilo.