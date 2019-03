Principios FAIR sobre Datos Accesibles, Accesibles, Interoperables y Reutilizables. 

Allen, Robert; Hartland, David FAIR in practice: Jisc report on the Findable Accessible Interoperable and Reuseable Data Principles. Bristol: Jisc, 2018

Este informe estudia el significado y el impacto (potencial) de los principios de datos FAIR en la práctica. Estos principios fueron establecidos por un grupo de diversas partes interesadas en la participación a través de un grupo de trabajo en FORCE11. Son a las que se hace referencia en muchos documentos de política y en la evolución de la situación de la ciencia abierta, por ejemplo, en la European Open Science Cloud.

Este informe analiza los principios FAIR con las partes interesadas en la Comunidad de investigación académica del Reino Unido. Sus objetivos eran entender cómo usar o inspirarse en estos principios mejora la capacidad de localización, accesibilidad, interoperabilidad y reutilización de los datos de la investigación, incluida la consideración de diferencias disciplinarias.

Para ello JISC convocó un grupo de expertos en datos de investigación que aportó su experiencia y ayudó a validar hallazgos. Se realizaron entrevistas a grupos focales, principalmente con los investigadores, pero también con la aportación de profesionales de apoyo a la investigación, editores y financiadores.

Se realizó una evaluación del uso de los principios de FAIR en las instituciones. de gestión de datos de investigación (RDM). que se llevan a cabo. Se sintetizaron y estructuraron los datos recogidos de estas actividades usando un marco PEST. en los que se les agrupó en función de factores relacionados con la política, la economía, la sociedad. y los aspectos técnicos.

El uso explícito de FAIR se consideró limitado, en muchos casos, a la discusión a un nivel bastante conceptual entre aquellos más involucrado en las mejores prácticas de gestión de datos. Incluso donde FAIR estaba bastante bien establecido como término y concepto, tendía a reflejar en gran medida la práctica existente. Podría decirse que esto requiere introducir muchos cambios para aquellos que están a la vanguardia de los datos a pesar de que proporciona un nuevo y efectivo método de una forma común de comunicar las mejores prácticas.