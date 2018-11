Plan de acción del Grupo de expertos en gestión de datos de investigación para convertir FAIR en una realidad

Turning FAIR Into Reality : Final Report/Action Plan From the Commission FAIR Data Expert Group. Brussels: European Commission Directorate General for Research and Innovation, 2018

GO (Global Open) FAIR es una iniciativa que tiene como objetivo hacer que los datos de investigación fragmentados y desvinculados sean localizables, accesibles, interoperables y, por lo tanto, reutilizables (Findable, Accessible, Interoperable and thus Reusable (FAIR). El informe describe la amplia gama de cambios necesarios para la aplicación de los principios de datos FAIR

El informe “Turning FAIR Into Reality” describe la amplia gama de cambios necesarios para la implementación de los principios de datos de FAIR. Ofrece una encuesta y un análisis de lo que se necesita para implementar FAIR y proporciona un conjunto de recomendaciones y acciones concretas para las partes interesadas en Europa y otros entornos geográficos. FAIR Data EG proporciona una plantilla para los cambios clave en la práctica y la cultura de la investigación y la implementación y normalización de ciertas tecnologías y prácticas.

Investigación la cultura y la tecnología son dos caras de un todo. Se necesitan intervenciones coordinadas y simultáneas en cada una de las fases del proyecto. para hacer de FAIR una realidad en el más amplio sentido. En el informe se formulan una serie de recomendaciones detalladas y se especifican medidas para los diferentes grupos de interesados a fin de posibilitar los cambios necesarios. La implementación de FAIR es una tarea importante y requiere cambios en términos de cultura de investigación y provisión de infraestructura. Estos cambios son importantes en el contexto de la Nube Científica Abierta Europea (EOSC),y la dirección de la política de la Comisión Europea y de los Estados miembros, pero van más allá: FAIR requiere acuerdos globales para asegurar la más amplia interoperabilidad y reutilización de los datos, más allá de las fronteras disciplinarias y geográficas.

Se formulan 27 recomendaciones, que se agrupan en Recomendaciones “prioritarias” y “de apoyo”. Las quince recomendaciones prioritarias deben ser consideradas como el conjunto inicial de cambios o pasos a seguir para implementar FAIR. Las “Recomendaciones” de apoyo pueden considerarse como continuación de las Recomendaciones prioritarias, añadiendo detalles específicos para su aplicación. Cada Recomendación individual va seguida de un conjunto de “Acciones”. Cada “Recomendación” y cada “Acción” están numeradas para una referencia inequívoca. El conjunto completo de Recomendaciones y Acciones se presenta en el Plan de Acción FAIR al final del informe.