Buenas prácticas en la enseñanza de la competencia FAIR en la gestión de datos de investigación

Good Practices in FAIR Competence Education. European Commission, 2021

Este informe presenta una colección de siete estudios de caso que describen cómo se están abordando las competencias FAIR a través de programas de educación y formación. Las buenas prácticas ofrecen ejemplos de integración exitosa de la Gestión de datos de investigación (RDM) y de las competencias relacionadas con los datos FAIR en los planes de estudio y la formación de las universidades para proporcionar una perspectiva actualizada sobre cómo estas competencias están siendo implementadas por las instituciones de educación superior.

El objetivo del informe es proporcionar a las universidades puntos de inspiración y ejemplos prácticos de cómo otras instituciones y organizaciones del sector de la educación superior han abordado la necesidad de enseñar más habilidades relacionadas con RDM y los datos FAIR en los niveles de grado, máster y doctorado. Para ello, se analizan los impulsores externos e internos, los pasos para la implementación, la capacidad invertida y el impacto alcanzado por las buenas prácticas.

El informe se ha elaborado en el marco del proyecto Fostering FAIR Data Practices in Europe (FAIRsFAIR), cuyo objetivo es desarrollar y suministrar soluciones prácticas para apoyar la aplicación y el uso de los principios de datos FAIR a lo largo del ciclo de vida de los datos de investigación. En particular, contribuye a los esfuerzos del paquete de trabajo 7 (WP7) del proyecto, dirigido por la EUA y centrado en «FAIR Data Science Curricula and Professionalisation».