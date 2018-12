Colaboración de archiveros y bibliotecarios en la gestión de datos de investigación (RDM).

“Radical Collaboration in Research Data Management” Research Library Issues no. 296 (2018) https://doi.org/10.29242/rli.296

Texto completo

El último número de Research Library Issues (RLI) recoge las reflexiones de seis archiveros y bibliotecarios sobre la práctica de la colaboración “radical” aplicada a la gestión de datos de investigación (RDM).

La archivera Nancy McGovern describe la colaboración “radical” como “inclusiva, que implica compromiso y esfuerzo por parte de la mayoría o de todos los miembros que son más representativos de los diversos aspectos de los intereses o problemas comunes”. En su introducción a este tema, Judy Ruttenberg y Elizabeth Waraksa señalan que “RDM no es sólo un escenario ideal para explorar una colaboración radical, sino que… este tipo de colaboración ya ha dado lugar a un éxito demostrable en el campo de la gestión de datos de investigación y, por lo tanto, debería considerarse como un modelo para los esfuerzos de gestión de datos tanto incipientes como futuros”.

Indice:

Research Library Issues no. 296 (2018) is freely available from ARL Digital Publications.