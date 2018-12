Evolución de los formatos de los eBooks: El estado del arte y el futuro de las publicaciones digitales

Pellegrino, Gregorio. “eBooks formats evolution: The state of the art and future of digital publications” Fondazione LIA. FGSR, 2018

A partir de 2017, el campo de los estándares de publicación digital está experimentando una nueva fase; mientras que la llegada del EPUB 3 dio la impresión de haber alcanzado su punto álgido en términos de posibilidades que ofrece el mundo digital para las publicaciones, el paso de la publicación digital internacional (IDPF) al World Wide Web Consortium (W3C) dio un nuevo ímpetu a la inventiva en este proyecto con el diseño de Publicaciones Web: publicaciones que pueden ser utilizadas en línea y fuera de línea, de forma nativa en el navegador.

Lo que se está tratando de encontrar es el Santo Grial de la edición: un formato único para cualquier tipo de publicación. A la hora de trabajar en las especificaciones de los nuevos formatos no debemos olvidar que hay un actor importante en términos de números, Amazon, que utiliza su propio formato digital (.mobi), lo que inevitablemente afecta a la percepción del consumidor final con respecto a la publicación digital.

En este trabajo se intenta describir el estado del arte de la edición digital y los escenarios de futuro que puedan surgir, intentando no olvidar el papel dominante de Amazon.