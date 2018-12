El viernes 28 de diciembre “Digital Day” Amazon rebajará sus libros y novelas gráficas digitales hasta en un 75%

Digital Day

El Día Digital se celebra el 28 de diciembre de 2018 a las 12:00 horas PST, y ofrece grandes ahorros de fin de año en contenido digital en Amzon.com.

El Día Digital de Amazon -que ya lleva haciendo la plataforma durante 3 años consecutivos- te permitirá cargar tu e-reader o tableta con ebooks y novelas gráficas baratos en la plataforma Amazon.com. El viernes 28 de diciembre, Amazon ofrece descuentos de hasta un 75% en los libros más vendidos de Kindle, incluyendo títulos como Manhattan Beach, In the Midst of Winter, My Squirrel Days, Summer I Turned Pretty, Indianapolis y Great At Work. Si las novelas gráficas son lo tuyo, habrá un 80% de descuento en las novelas gráficas de Marvel más vendidas, como Jessica Jones: Blind Spot, Runaways Vol. 1: Pride and Joy, You Are Deadpool, y X-Men: Days of Future Past. Las revistas también se reducirán en un 60% para publicaciones como Vanity Fair, People, Entertainment Weekly, Martha Stewart Living, Better Homes and Gardens, Bon Appétit, Wired, Shape y Men’s Journal.