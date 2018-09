Controversia por la retirada de las 3/4 partes de la colección de la Biblioteca Mullins de la Universidad de Arkansas para dedicar más espacio al aprendizaje

Petition questions removal of books at UA campus library

by Jaime Adame | , Arkansas Democrat-Gazette, Inc.July 1, 2018 at 5:30 a.m.

Ver noticia

Más de las tres cuartas partes de los aproximadamente 1,2 millones de libros y otros materiales impresos de la Biblioteca Mullins de la University of Arkansas están siendo trasladados a una instalación de almacenamiento fuera del campus, la razón que ha dado la biblioteca para justificar este traslado es que en la era digital se necesitan más áreas de aprendizaje y trabajo para los estudiantes. También citan un uso más amplio de los fondos digitales y la disminución en el uso y préstamo de libros y otros materiales.

En la University of Arkansas, los materiales bibliotecarios que se prestaron en 2016-17 totalizaron 31.320 transacciones en todas las bibliotecas del sistema, lo que representa una reducción de aproximadamente el 49% en comparación con los 60.964 préstamos del curso 2012-13.

Como ya ha ocurrido en otras ocasiones una decisión de este tipo es controvertida, y provoca una fuerte discusión entre las personas que consideran la biblioteca en su sentido más tradicional, respecto a aquellos que ven la biblioteca con una nueva perspectiva más orientada a usuarios que a colecciones. El concepto de biblioteca esta cambiando, y esto es una demostración de ello.

Si te interesó esta noticia, te puede interesar además:

Las bibliotecas universitarias están retirando parte de sus libros para proporcionar nuevos espacios para el aprendizaje

¿Qué sentido tienen los makerspaces en la biblioteca universitaria?

La Universidad de Yale abre un centro unificado para enseñar y aprender dentro del antiguo espacio de la biblioteca: Yale’s Center for Teaching and Learning (CTL)

Diseño de la Biblioteca de Universitaria de Berkeley como espacio 24/7

La tragedia de la retirada de libros en bibliotecas universitarias

Retirada de fotocopiadoras de las bibliotecas universitarias

Servicios con impresoras 3D en bibliotecas universitarias

El 48% de los libros de la biblioteca de la Universidad de Indiana en Pennsylvania no se prestaron en los últimos 20 años

Informe Horizon edición bibliotecas 2017 sobre las tendencias en bibliotecas universitarias

¿Qué es el diseño de servicios centrados en el usuario?