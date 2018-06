Retirada de fotocopiadoras de las bibliotecas universitarias

El libro impreso simplemente no morirá. Pero otra tecnología basada en la impresión, la máquina fotocopiadora, está desapareciendo de muchas bibliotecas universitarias, ya que las bibliotecas están cambiando las viejas máquinas por dispositivos multifuncionales que escanean textos y envían copias digitales a los estudiantes por correo electrónico

Fuente: Copy Machines in Libraries Are ‘Going the Way of the Dodo’—Slowly

By Jennifer Howard Ed Surge Jun 4, 2018

El cambio de copiadoras a escáneres tiene sentido en el entorno digital hibrido en el que los estudiantes e investigadores operan actualmente. También hay un inceivo financiero para las bibliotecas universitarias que buscan economizar y simplificar las operaciones y proporcionar a los usuarios los servicios que más necesitan. Y en al menos un caso, el aumento del escáner ha creado una oportunidad para que una biblioteca universitaria participe en un pequeño espíritu empresarial con mentalidad comunitaria, proporcionando a las bibliotecas colegas un paquete de computadora / escáner / software personalizado.

El uso de la copiadora declinó “en el momento en que trajimos los escáneres”, dice Walter, el bibliotecario jefe. Con las fotocopiadoras, “de repente ya nadie las usaba, porque los escáneres eran gratuitos”. ¿Por qué pagar diez centavos por página cuando puede escanear lo que se necesita, recibirlo por correo electrónico e imprimirlo en casa o en una tienda?

Las presiones presupuestarias han acelerado el paso de las fotocopiadoras a los escáneres. Walker inició su trabajo en la biblioteca de Dakota del Norte en 2015, en un momento en que un presupuesto estatal reducido creó una sensación de urgencia en torno al ahorro de dinero. “Una de las cosas que revisamos y anulamos fueron nuestros contratos de alquiler de fotocopiadoras”, dice. “Estábamos pagando alquileres que excedían sustancialmente el dinero que se ganaba con ellos.”

Cuando Scott Russell llegó a la Universidad de Western Michigan hace un par de años, 14 fotocopiadoras operadas con monedas todavía ocupaban espacio en las bibliotecas. Los estudiantes que se ocupaban del mantenimiento hacían rondas regulares para recoger el dinero de las máquinas y revisar el papel y el tóner, todo por unos pocos dólares al año en ingresos de la fotocopiadora, dice Russell, director de servicios de TI para las bibliotecas del oeste de Michigan.

La solución: Deshágase de la mitad de las copiadoras antiguas y promueva el uso de escáneres/impresoras/copiadoras multifunción. “Tenemos máquinas multifunción en casi todas partes”, dice Russell, ocho sólo en la biblioteca principal. “Empezamos a animar a los estudiantes a usar una función de escaneo a correo electrónico, que no estaba operativa cuando llegué aquí.” En seis meses, estima Russell, el tráfico de correo electrónico se duplicó, lo que le sugiere que el servicio de escaneado a correo electrónico aumentó rápidamente.

Debido a que las máquinas están conectadas en red, alertan automáticamente al proveedor que las suministra de cuando necesitan atención. Esto significa que los estudiantes trabajadores y el personal de la biblioteca no tienen que perder tiempo recolectando pequeñas monedas. “Es sólo un ahorro en todo el proceso”, dice Russell.

Sin embargo, el declive de la fotocopiadora no se ha traducido en una disminución del uso de papel. “Se supone que estamos en esta sociedad sin papeles, pero todavía vemos un uso muy intenso” de los servicios de impresión, dice Russell. La impresión inalámbrica con un solo clic disponible en una nueva área de la biblioteca principal ha alimentado el deseo persistente de los estudiantes de imprimir. Aunque no es contrario a los textos digitales, a Mitchell Walker, quien acaba de graduarse en la Universidad de Maryland en College Park en una licenciatura en inglés, le gusta trabajar con papel. “Me gusta la experiencia visceral de poder escribir y anotar a mano”, dice. “Estoy seguro de que es igual de efectivo utilizar el software para hacer anotaciones en una pantalla“.