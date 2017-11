Informe Horizon edición bibliotecas 2017 sobre las tendencias en bibliotecas universitarias

Annual Horizon Report: 2017 Library Edition, NMC, 2017

El informe de New Media Consortium’s (NMC) University of Applied Sciences (HTW) Chur, Technische Informationsbibliothek (TIB), ETH Library, and the Association of College & Research Libraries’ (ACRL) Annual Horizon Report: 2017 Library Edition, recoge las tendencias y las tecnologías que serán importante en las bibliotecas universitarias en los próximos 5 años, gracias a un panel de 75 expertos integrado por bibliotecarios, tecnólogos, líderes de la industria y otras partes interesadas clave de 14 países con el objetivo de ayudar a los líderes a buscar inspiración, modelos y visión táctica en torno a la implementación de estrategias y tecnologías para las bibliotecas universitarias.

Según el informe, las tendencias que afectarán el uso y la adopción de la tecnología en las bibliotecas universitarias son:

(Corto plazo, 1-2 años):

Gestión de datos de investigación : la creciente disponibilidad de informes de investigación a través de bases de datos de bibliotecas en línea facilita a los estudiantes, profesores e investigadores el acceso y la construcción de las ideas. “Archivar las observaciones que conducen a nuevas ideas se ha convertido en una parte fundamental de la difusión de informes”, dice el informe.

Valorar la experiencia del usuario : los bibliotecarios están ahora favoreciendo enfoques más centrados en el usuario, aprovechando los datos en los puntos de contacto de los usuarios para identificar las necesidades y desarrollar experiencias atractivas de alta calidad.

(A medio plazo, 3-5 años):

Los usuarios como creadores : los estudiantes, profesores e investigadores de todas las disciplinas están aprendiendo creando y creando en lugar de simplemente consumiendo contenido. La creatividad, como lo ilustra el crecimiento de los videos generados por los usuarios, las comunidades de creadores y los proyectos financiados por crowdfunding en los últimos años, es cada vez más el medio para el aprendizaje activo y práctico. La gente ahora busca en las bibliotecas herramientas para desarrollar habilidades y hacer (makerspaces).

Repensando los espacios de la biblioteca : en un momento en que el descubrimiento puede ocurrir en cualquier lugar, los estudiantes confían menos en las bibliotecas como la única fuente para acceder a la información y más para encontrar un lugar donde ser productivos. Como resultado, los líderes institucionales están comenzando a reflexionar sobre cómo el diseño de los espacios de la biblioteca puede facilitar mejor las interacciones cara a cara.

(Largo plazo, 5 o más años):

Colaboración interinstitucional: dentro del clima actual de presupuestos decrecientes y un mayor enfoque en las colecciones digitales, las colaboraciones permiten a las bibliotecas mejorar el acceso a materiales académicos y participar en proyectos cooperativos impulsados ​​por la misión.

La evolución de la naturaleza de los registros de impacto de la investigación : una vez limitadas a revistas impresas y series monográficas, las comunicaciones académicas ahora residen en entornos de red y se puede acceder a ellas a través de una amplia gama de plataformas de publicación. “A medida que los diferentes tipos de comunicación académica son cada vez más frecuentes en la web, se espera que los bibliotecarios disciernan la legitimidad de estos enfoques innovadores y su impacto en la comunidad investigadora a través de herramientas altmétricas emergentes”, señala el informe.