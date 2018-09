Una mujer que se quedó sin hogar consigue una casa gracias a la intervención de la Biblioteca Pública de Detroit

She was homeless until a Detroit library stepped in to help

Frank Witsil Detroit Free Press

Published 4:29 PM EDT Jun 29, 2018

Disa Bryant, de 51 años, de Detroit, perdió su casa debido a la ejecución hipotecaria por no poder pagar sus débitos, pero gracias a la intervención de la Biblioteca Pública de Detroit, que le ayudó a solicitar un subsidio pudo encontrar un nuevo hogar.

Las bibliotecas han sido durante mucho tiempo depositarias de conocimientos, sobre todo mediante la preservación y el préstamo de libros, además también de ser lugares a los que acudir para realizar cualquier actividad. Pero en la era de Internet y Amazon, las bibliotecas están involucrándose con sus comunidades para tratar de mejorar la vida de las personas que a menudo acuden a ellas en busca de ayuda. En la actualidad las bibliotecas ayudan a las personas a encontrar vivienda, trabajos y comenzar una nueva vida. La ALA tienen en marcha un programa denominado “Library Transform“, en el que las personas que recibieron alguna ayuda de la biblioteca lo visibilizan en medios sociales; el Institute of Museum and Library Services (IMLS) titulo Transforming Communities a su plan estratégico 2018-2022 y la Unión Europea otro que denominan “Bibliotecas que salvan vidas“

Cuando Disa Bryant, acudió a su bibliotecaria Annette Lotharp, y le contó que había perdido su empleo y que había perdido su casa por no poder pagar la hipoteca, Annette le habló sobre la existencia de un programa para la vivienda, y le puso en contacto con un consejero que le permitió acceder a un subsidio para alquilar una casa donde vivir con su hija.

La sucursal también ofrece a los jóvenes almuerzos gratuitos, clases de artes y manualidades, un programa de lectura para niños mayores, clases de baile de ballet y sesiones para enseñar a niños y adultos a cómo usar la tecnología y a programar.

