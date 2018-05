Las bibliotecas públicas como plataformas para la participación ciudadana

Coward, C., C. Maclay, et al. [e-Book] Public Libraries as Platforms For Civic Engagement. University of Washington, University of Washington Information School’s Technology & Social Change Group (TASCHA), 2018.

¿Qué papel deberían desempeñar las bibliotecas públicas del mundo en la participación ciudadana? En los últimos años, los medios de comunicación tradicionales se han debilitado, y el espacio social se encuentra cada vez más dividido, sin embargo, las bibliotecas públicas se han mantenido fuertes. Durante mucho tiempo han satisfecho una necesidad vital de espacios comunitarios en los que la gente puede participar e intercambiar ideas, y han servido como un “patrimonio común ciudadano” en el que las personas pueden trabajar juntas hacia lo que perciben como un bien público. Con la democracia en crisis en muchas partes del mundo, las bibliotecas públicas y los bibliotecarios se preguntan cómo pueden volver a concebir y alimentar el papel de las bibliotecas en la promoción de la participación cívica.

Con este fin, el Grupo de Tecnología y Cambio Social de la Universidad de Washington (TASCHA) y el Laboratorio de Innovación Annenberg de la Universidad del Sur de California invitaron a un selecto grupo de líderes de pensamiento a una conversación dirigida a generar nuevas ideas y soluciones para la acción global. Esta convocatoria reunió a una muestra representativa de destacados pensadores de bibliotecas públicas, medios de comunicación, grupos de acción ciudadana, alfabetización mediática y de datos, tecnología cívica, y otros campos, para explorar ideas y prácticas que promuevan la participación cívica. Este informe documenta las discusiones de este evento.

Del evento se extrajeron una serie de recomendaciones para incrementar el compromiso de las bibliotecas como plataformas de participación ciudadana. Para que las bibliotecas públicas desempeñen un papel más activo en la participación ciudadana, es fundamental definir los contextos, las circunstancias y las condiciones en las que definen a las bibliotecas como los lugares adecuados para esta actividad. Para una acción eficaz que promueva la participación cívica en las bibliotecas públicas, se apuntan algunas acciones posibles:

Definir los resultados deseados. Si estipulamos que hay una necesidad urgente de actuar en nombre de instituciones democráticas, algunos posibles resultados mensurables de la participación ciudadana en bibliotecas incluyen: mayor conocimiento de la web y de los medios de comunicación; mayor conocimiento sobre la educación cívica. y una mayor participación en el proceso democrático.

Aumentar la conciencia . Si sus esfuerzos tienen éxito, las bibliotecas deben asegurarse de que la gente sea consciente de su papel en la participación cívica. A pesar de todos sus esfuerzos de modernización, las bibliotecas públicas siguen enfrentándose a un problema de imagen. Necesitan contar sus historias, quizás a través de una campaña coordinada.

Llevar a cabo investigaciones y medir el éxito en términos de aumento de la participación, mejora de la alfabetización mediática y mejora de los indicadores generales de salud de las democracias.