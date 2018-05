El 1% de los usuarios de redes sociales publica el 90% del contenido

The 90-9-1 Rule for Participation Inequality in Social Media and Online Communities

by Jakob Nielsen on October 9, 2006

Según un estudio de Nielsen, en la mayoría de las comunidades online, el 90% de los usuarios son “acechadores” que nunca contribuyen, el 9% de los usuarios contribuyen un poco, y el 1% de los usuarios son responsables de casi toda la acción. Ello tiene sus consecuencias cuando se establecen estudio de usuarios y de comportamiento web. El estudio tiene unos años, probablemente la participación activa se haya incrementado, pero la regla general de desigualdad se mantiene.

Regla 90-9-1 para la desigualdad en la participación en los medios sociales y las comunidades en línea

Todas las comunidades multiusuario a gran escala y las redes sociales en línea que dependen de los usuarios para aportar contenido o crear servicios comparten una propiedad: la mayoría de los usuarios no participan mucho. A menudo, simplemente son observadores.

Por el contrario, una pequeña minoría de usuarios suele postear una parte desproporcionadamente grande del contenido y de otras actividades del sistema. Este fenómeno de desigualdad en la participación fue estudiado en profundidad por primera vez por Will Hill a principios de los años 90, cuando trabajaba en Bell Communications Research.

La regla 90-9-1 para la participación en una comunidad en línea. Cuando se representa la cantidad de actividad para cada usuario, el resultado es una curva Zipf, que se muestra como una línea recta en un diagrama de registro.

La participación de los usuarios a menudo sigue más o menos la regla 90-9-1:

El 90% de los usuarios son acechadores (es decir, leen u observan, pero no contribuyen).

El 9% de los usuarios contribuyen de vez en cuando, pero otras prioridades dominan su tiempo.

El 1% de los usuarios participan mucho y son responsables de la mayoría de las contribuciones: puede parecer como si no tuvieran vida porque a menudo publican minutos después de que ocurre cualquier evento sobre el que están comentando.

Antes de la web, los investigadores documentaron la desigualdad en la participación en medios de comunicación como grupos de noticias de Usenet, tablones de anuncios de CompuServe, listas de correo en Internet y foros de discusión internos en grandes empresas. Un estudio de más de 2 millones de mensajes en Usenet reveló que el 27% de las publicaciones procedían de personas que enviaron un solo mensaje. Por el contrario, el 3% más activo de los carteles contribuyó con el 25% de los mensajes.

En el estudio de Usenet de Whittaker et al., una publicación seleccionada al azar tenía la misma probabilidad de provenir de uno de los 580.000 contribuyentes de baja frecuencia o de uno de los 19.000 contribuyentes de alta frecuencia. Obviamente, si se quiere evaluar los “sentimientos de la comunidad” es muy injusto que los 19.000 miembros de un subgrupo tengan la misma representación que los 580.000 miembros de otro subgrupo. Más importante aún, tales inequidades le darían una comprensión sesgada de la comunidad, porque es casi seguro que existen muchas diferencias entre las personas que publican mucho y las que publican poco. Y casi nunca tendrás datos de la silenciosa mayoría de los acechadores.

Desigualdad en la Web

De los millones de usuarios de Internet sólo el 5% tienen blogs según Technorati. Peor aún, sólo hay 1,6 millones de publicaciones al día; debido a que algunas personas publican varias veces al día, sólo el 0,1% de los usuarios lo hacen diariamente.

Los blogs tienen una desigualdad de participación aún peor de lo que es evidente en la regla 90-9-1 que caracteriza a la mayoría de las comunidades en línea. Con los blogs, la regla es más bien 95-5-0.1.

Las desigualdades también se encuentran en Wikipedia, donde más del 99% de los usuarios son acechadores. Según la página “about” de Wikipedia, sólo tiene 68.000 colaboradores activos, lo que representa el 0,2% de los 32 millones de visitantes únicos que tiene sólo en Estados Unidos.

Las 1.000 personas más activas de Wikipedia – el 0,003% de sus usuarios – contribuyen con cerca de dos tercios de las ediciones del sitio. Por lo tanto, Wikipedia está aún más sesgada que los blogs, con un 99,8-0.Regla 2-0.003.

La desigualdad en la participación existe en muchos lugares de la web. Un rápido vistazo a Amazon.com, por ejemplo, mostró que el sitio había vendido miles de copias de un libro que sólo tenía 12 reseñas, lo que significa que menos del 1% de los clientes contribuyen comentarios.

Desventajas de la desigualdad en la participación

Visualización de la cantidad de contribuciones de diferentes segmentos de usuarios. La desigualdad en la participación no es necesariamente injusta porque algunos usuarios son más iguales que otros, al citar erróneamente Animal Farm. Si los acechadores quieren contribuir, por lo general se les permite hacerlo.

El problema es que el sistema global no es representativo de los usuarios medios de la web. En cualquier sitio de participación de los usuarios, casi siempre se oye hablar del mismo 1% de los usuarios, que casi con toda seguridad difieren del 90% que nunca ha sido escuchado. Esto puede causar problemas por varias razones:

Comentarios de los clientes. Si su empresa busca en las publicaciones web comentarios de los clientes sobre sus productos y servicios, está obteniendo una muestra poco representativa.

Reseñas. Del mismo modo, si usted es un consumidor que trata de averiguar qué restaurante frecuentar o qué libros comprar, las reseñas en línea representan sólo una pequeña minoría de las personas que tienen experiencias con esos productos y servicios.

Política. Si un partido nomina a un candidato apoyado por las “netroots”, es casi seguro que perderá porque las posiciones de tales candidatos serán demasiado extremas para atraer a los votantes mayoritarios. Las publicaciones en blogs políticos provienen de menos del 0,1% de los votantes, la mayoría de los cuales son de izquierda (para los demócratas) o de derecha (para los republicanos).

Búsqueda. Las páginas de resultados de los motores de búsqueda (SERP) se clasifican principalmente en función del número de sitios vinculados a cada destino. Cuando el 0,1% de los usuarios hace la mayoría de los enlaces, nos arriesgamos a que la relevancia de la búsqueda esté cada vez más fuera de lugar con lo que es útil para el 99,9% restante de los usuarios. Los motores de búsqueda necesitan confiar más en los datos de comportamiento recopilados a través de muestras que representen mejor a los usuarios, razón por la cual están creando servicios de acceso a Internet.

Relación señal/ruido. Los grupos de discusión se llenan de anuncios de baja calidad, lo que dificulta la identificación de los realmente interesantes. Muchos usuarios dejan de leer comentarios porque no tienen tiempo para leer los mensajes de personas con poco que decir.

Donar dinero a redes sociales con ánimo de lucro

Donar dinero es la forma de acción más fuerte que simplemente escribir contenido aportado por los usuarios, por lo que tiene sentido que esta forma de contribución tenga una desigualdad de participación extremadamente fuerte. Por lo tanto, las redes sociales para la recaudación de fondos de caridad tienen una regla de 99.3% de acechadores y 0.7% de contribuyentes – aún más sesgada que las otras desigualdades de participación que hemos visto. Los datos no dicen cuántos de los 0.7% de los usuarios que donaron han sido contribuyentes frecuentes, pero lo más probable es que sea menos de 1/10, lo que significa que la regla completa se vería algo así como 99-1-0. Aunqu si midiéramos la cantidad de dinero donado y no sólo una distinción binaria entre dar y no dar, la inclinación probablemente sería aún más extrema.

Cómo superar la desigualdad en la participación

El primer paso para enfrentar la desigualdad en la participación es reconocer que siempre estará con nosotros. Ha existido en todas las comunidades online y servicios multiusuario que se han estudiado. Paro, aunque la participación siempre será algo desigual, hay maneras de igualarla un poco más. Facilitando la contribución, editando en lugar de creando, permitiendo que los usuarios construyan sus contribuciones modificando las plantillas existentes en lugar de creando entidades completas desde cero, recompensando a los participantes, promoviendo colaboraciones de calidad y mejorando el diseño. El diseño de su sitio web sin duda influye en la desigualdad de participación para bien o para mal. Ser consciente del problema es el primer paso para aliviarlo, y encontrar formas de ampliar la participación será aún más importante a medida que los servicios de redes sociales de la web continúen creciendo.