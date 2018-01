Transformando Comunidades. Plan Estratégico 2018-2022 del Instituto de Servicios de Museos y Bibliotecas (IMLS)

(2017). [e-Book] Transforming Communities. Strategic Plan 2018–2022 Institute of Museum and Library Services Washington D. C.,, Institute of Museum and Library Services (IMLS), 2017.

Texto completo

Los museos y bibliotecas de Estados Unidos son fundamentales para las comunidades a las que sirven. Desde el extremo norte de Alaska hasta las costas del sur de la Florida, bibliotecas y museos tejen las comunidades que forman el vibrante tejido de la sociedad estadounidense. Como resultado, en la economía moderna de hoy, las bibliotecas y los museos se enfrentan a muchos desafíos, así como a un nuevo mundo de oportunidades. Ahora más que nunca, están ayudando a las personas a definir quiénes son, a saber de dónde vienen y a pensar adónde van. El éxito en de la sociedad requiere conocimientos básicos de información, autonomía y la capacidad de colaborar, comunicarse eficazmente y resolver problemas. Los museos y las bibliotecas ayudan a inspirar la búsqueda de nueva información, fomentan un espíritu de investigación y construyen el conocimiento colectivo para nuestra nación.

El nuevo plan del Institute of Museum and Library Services (IMLS) Desarrollado con el aporte de una amplia variedad de partes interesadas de la comunidad, así como por los responsables, el personal y los miembros de la junta directiva de IMLS, esboza cuatro metas estratégicas que sustentarán los programas y servicios de la agencia:

1. Promover el aprendizaje a lo largo de toda la vida: IMLS apoya el aprendizaje y la alfabetización de personas de todas las edades a través de museos y bibliotecas.

2. Fortalecimiento de capacidades: El IMLS fortalece la capacidad de los museos y bibliotecas para mejorar el bienestar de sus comunidades.

3. Aumentar el Acceso Público: IMLS hace inversiones estratégicas que incrementan el acceso a la información, ideas y redes a través de bibliotecas y museos.

4. Lograr la excelencia: IMLS alinea estratégicamente sus recursos y relaciones para apoyar bibliotecas y museos en todo el país.