Reporteros sin Fronteras publica un informe sobre el acoso de periodistas en Internet

Online harassment of journalists: the trolls attack. [Report] Reporters Without Borders (RSF). 2018

Texto completo

En el informe Reporteros sin Fronteras (RSF) expresa su preocupación por la magnitud de una nueva amenaza a la libertad de prensa y el acoso masivo de periodistas en línea. Los perpetradores de estas amenazas pueden ser desde individuos o comunidades de individuos escondidos detrás de sus pantallas a “ejércitos de trolls” de mercenarios en línea creados por regímenes autoritarios. En ambos casos, el objetivo es el mismo: silenciar a los periodistas cuyos reportajes molestan, utilizando a menudo métodos excepcionalmente abusivos.

Durante meses, RSF documentó estos nuevos ataques en línea y analizó el modus operandi de los depredadores de la libertad de prensa, que han sido capaces de explotar las últimas tecnologías para ampliar su alcance opresivo. Sin embargo, es difícil establecer un vínculo directo entre los gobiernos y las conspiraciones en línea contra los periodistas. RSF ha investigado y documentado casos de acoso en línea de periodistas en 32 países, arrojando luz sobre campañas de odio orquestadas por regímenes autoritarios u opresivos en países como China, India, Turquía, Vietnam, Irán y Argelia. Los metodos utilizados son:

Desinformación : el contenido periodístico en las redes sociales se ahoga en una avalancha de noticias falsas y contenido progubernamental;

Amplificación: el impacto de los contenidos progubernamentales se ve artificialmente incrementado por los comentaristas a los que el gobierno paga para que publiquen mensajes en las redes sociales o por los bots, programas informáticos que generan mensajes automáticamente;

Intimidación: los periodistas son atacados, insultados y amenazados personalmente, con el fin de desacreditarlos y reducirlos al silencio.

Estas agresivas campañas de acoso cibernético también son llevadas a cabo por comunidades de individuos o grupos políticos en países supuestamente democráticos como México, e incluso en países que ocupan los primeros puestos del Índice Mundial de Libertad de Prensa, como Suecia y Finlandia. Las mujeres periodistas son las más afectadas por el acoso cibernético. Dos tercios de las mujeres periodistas han sido víctimas de acoso y, en el 25% de los casos, el acoso se produjo en línea.

Las consecuencias son a menudo dramáticas: muchas de las víctimas de acoso cibernético con las que habló RSF dijeron que terminaron censurándose a sí mismas en respuesta a los torrentes de abusos en línea, cuya magnitud nunca habían imaginado posible.

En respuesta a estos hallazgos, RSF ha formulado 25 recomendaciones para los gobiernos, la comunidad internacional, las plataformas en línea, los medios de comunicación y los anunciantes con el objetivo de hacer frente a estas nuevas amenazas digitales. El informe de RSF también incluye un tutorial titulado “Periodistas – cómo tratar con los ejércitos troll” que recuerda a los periodistas las prácticas de seguridad digital que deben adoptar.