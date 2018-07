Datos de las Bibliotecas Públicas de Estados Unidos. Año Fiscal 2016 (publicado en 2018)

Public Libraries Survey Fiscal Year 2016. [Report] . Washington D. C., , Institute of Museum and Library Services (IMLS), 2018.

Informe de Institute of Museum and Library Services 2018. con datos de 2016. Durante 2016 las bibliotecas públicas continúan evolucionando para satisfacer las necesidades cambiantes de la comunidad, y fueron 171 millones de usuarios registrados, – de los 311 millones de estadounidenses que disponen de carnet de una biblioteca públicas- los que visitaron las bibliotecas más de 1.350 millones de veces. Además, las bibliotecas públicas ofrecieron medio millón más de programas en 2016 que en 2015; 113 millones de personas asistieron a 5,2 millones de estos programas en 2016. Además, el número de materiales electrónicos siguió aumentando y las bibliotecas públicas ofrecieron más de 391 millones de libros electrónicos a sus usuarios en los Estados Unidos