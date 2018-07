En España hay al menos 21 bares por cada biblioteca

Somos los que no vamos al teatro y somos carne de bar.

Somos los que no saben, no contestan, con excepción del 1, X, 2

Somos los que no tienen biblioteca.

Y somos más de un millón.

Bastantes más de un millón.

Gabinete Caligari “Canción Del Pollino“

Somos un país singular en muchos sentidos, tanto para lo bueno como para lo malo. Una de las señas de identidad común es el número de bares por habitante, pero tampoco es necesario demonizar esta cuestión. Los bares cumplen una función social importante, para muchos de nosotros, son lugares para relacionarnos acompañados de una consumición a la vez que conversamos con amigos, más que lugares donde se va a beber, se entra se paga, se bebe y cuando terminamos salimos, tal como ocurre en otros países. Es decir en nuestro país los bares son espacios de socialización.

Una curiosidad, a raíz de la canción de Gabinete Caligari, es saber el número de bares que hay respecto al número de bibliotecas. Investigando sobre el tema, hay que tener en cuenta que estas cifras varían en función de la fuente de la que se tomen. Si tomamos datos de la Bibliotecas Pública Españolas en Cifras del Ministerio de Cultura y Deporte, el número de bibliotecas es de 4.633. Y si tomamos datos la Federación Española de Hostelería y Restauración habría de 101.397 establecimientos. Con estas otras cifras. Esta sería la media de 21 locales por cada biblioteca.

Otros estudios estiman que en España hay 260.000 establecimientos entre bares y restaurantes. Un bar por cada 175 personas, la mayor densidad del mundo, según las estadísticas sobre el sector de la restauración en España de HORECA. Y el municipio de España con más bares por habitante es 25 Sallent de Gállego, en Huesca, con 15,74 y la ciudad de León con 5,03, son los municipios con el promedio más alto. Le siguen Ibiza, con 224 bares y 4,52 bares por cada mil ciudadanos, y Salamanca, con 612 bares y un número de 4,22 bares por cada mil habitantes.. Madrid es la comunidad autónoma con la proporción más abultada de bares por biblioteca.

Según la Estadística de Bibliotecas elaborada por el INE el número de bibliotecas es de 6.717, cifra que supone una media de 14,4 bibliotecas por 100.000 habitantes. Que dividido entre el número de establecimientos del sector restauración 260.000 da una media de 38 bares por cada biblioteca.

Afortunadamente ya existen algunos locales denominados Café-Librerías que a quienes nos gustan por igual los bares y las bibliotecas ofrecen libros para leer mientras tomamos un café o una cerveza. Una idea perfecta !!!