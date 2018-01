Luz roja, luz verde: alineación de las biblioteca para poder soportar los precios de las licencias de recursos digitales

Schonfeld, R. C. (2017). [e-Book] Red Light, Green Light : Aligning the Library to Support Licensing, Itaca I+R, 2017.

Existe una frustración generalizada dentro de la comunidad de bibliotecas universitarias con los aumentos de precios aparentemente incontrolables de los recursos electrónicos, especialmente de los paquetes de revistas bajo licencia. La digitalización de las colecciones de recursos científicos ha ampliado enormemente el acceso a los contenidos académicos. Sin embargo, los precios de ciertos recursos electrónicos siguen superando los incrementos presupuestarios, por lo que existe una sensación entre los bibliotecarios de no tener control sobre los presupuestos y precios. ¿Qué pasaría si las bibliotecas encontraran maneras de reunir a toda la comunidad bibliotecaria para lograr el objetivo de estabilizar o reducir lo que pagan?