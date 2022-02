Cómo descubren los lectores el contenido de las publicaciones académicas: tendencias del comportamiento de los lectores 2005-2021

Gardner,Tracy and Inger, Simon. How Readers Discover Content in Scholarly Publications: Trends on reader behaviour 2005-2021. Publishers Consults, 2021

Texto completo

Datos

Este informe es el resultado de una encuesta a gran escala sobre los lectores de publicaciones académicas y su comportamiento en el descubrimiento de artículos de revistas y vídeos. La encuesta se realizó durante los meses de enero, febrero y marzo de 2021.

Muchas instituciones de todo el mundo utilizan proxies para acceder a los contenidos académicos y la autenticación suele estar muy integrada con una solución institucional de inicio de sesión único (SSO), lo que dificulta que las herramientas de análisis de los editores identifiquen información cuestiones como el país de origen del lector.

La navegación del lector también es complicada. Hay trayectos simples y directos, por supuesto, tal vez desde Google hasta el contenido, o desde las redes sociales hasta el contenido. Pero cuando interviene la tecnología de las bibliotecas, los servidores de enlaces ocultan al sitio web de destino (es decir, al editor) el origen de la navegación del lector.

Esta encuesta se basa en encuestas anteriores realizadas por los autores en 2005, 2008, 2012, 2015 y 2018. Se ha incluido un análisis longitudinal y de tendencias a lo largo del tiempo cuando es pertinente hacerlo. Los sutiles cambios a lo largo del tiempo en las preferencias de los lectores proporcionan una valiosa información sobre la navegación de los lectores, las características que encuentran útiles en los sitios web de los editores y el papel y la eficacia de las tecnologías bibliotecarias. En la sección 6 Metodología y en la sección 7 Datos demográficos, se puede encontrar un análisis completo de la metodología de la encuesta y de los datos demográficos de los encuestados.

Conclusiones

Sigue habiendo diferencias regionales y sectoriales muy significativas en la forma en que los lectores descubren los contenidos académicos. En los últimos tres años se han producido algunos cambios interesantes en la forma de descubrir los contenidos académicos. Podemos ver que los principales recursos de descubrimiento, como Google Scholar, Google, A&I (predominantemente en ciencias de la vida y medicina) y la biblioteca, siguen teniendo una importancia crucial, pero hay diferencias en cuanto a la importancia dependiendo de las áreas temáticas, el sector y la región. Google Scholar domina ahora, al menos, en el sector académico.

En términos de tendencia general, los A&Is siguen siendo la herramienta de búsqueda más importante para las personas de los países de renta alta que trabajan en el amplio campo de las ciencias de la vida. Esto es así desde 2005. Sin embargo, Google Scholar se está poniendo al día.

Google Scholar es, con diferencia, el recurso de búsqueda más importante para las personas que trabajan y estudian en el área amplia de las Humanidades y las Ciencias Sociales. La biblioteca sigue siendo mucho más importante para este grupo de personas que para las personas de las materias STEM (científicas, técnicas, de ingeniería), pero se ha vuelto menos importante con el tiempo. Google Scholar sigue siendo el motor de búsqueda más utilizado para la búsqueda de revistas en Estados Unidos y en la mayoría de los países europeos. También es el motor de búsqueda más popular para el descubrimiento de revistas en China, aunque la popularidad de Baidu continúa.

Los lectores descubren los artículos a través de una búsqueda en un 45% de los casos. El 55% de las veces están haciendo otra cosa. Sin embargo, el descubrimiento a través de la búsqueda ha aumentado con el tiempo.

Los sitios de redes sociales y profesionales han aumentado significativamente en importancia, aunque menos en América del Norte, donde el crecimiento en importancia ha sido más lento que en todas las demás partes del mundo.

Se observa que la gente, sobre todo la de los países más pobres, busca activamente contenidos de acceso abierto, por lo que los editores y proveedores de tecnología deben tenerlo en cuenta a la hora de diseñar sus sitios web y gestionar la distribución de metadatos a terceros. La gente encuentra la versión de registro, incluso cuando utiliza repositorios como PMC, repositorios institucionales o redes sociales científicas como ResearchGate en su proceso inicial de descubrimiento de artículos.

La gente busca activamente artículos de acceso abierto, y no es de extrañar que la riqueza de su país tenga un impacto en esto. Los habitantes de los países más pobres buscan más contenidos de acceso abierto que los de los países más ricos. Las personas del sector empresarial buscan contenidos de acceso abierto con más frecuencia que sus homólogos del sector académico y médico.

El 80% de las descargas de artículos son consideradas por los lectores como la versión de registro. Dado que sólo alrededor del 40% de las descargas de artículos se obtienen de recursos controlados por los editores, suponemos que los lectores acceden a los artículos de la Versión de Registro desde los repositorios.

Los servidores PrePrint no son tan importantes como otros métodos de descubrimiento, salvo en el caso de la Física, donde el arXiv, de gran prestigio, sigue siendo una fuente crucial de descubrimiento de contenido académico. Los medios sociales son cada vez más importantes, pero no en todos los sectores ni en todos los países. Alrededor de la mitad de los artículos se descubren como resultado de una búsqueda, en lugar de encontrar el artículo de otra manera, por ejemplo, a través de una recomendación de un colega o de las redes sociales. Las recomendaciones de personas y máquinas son importantes, ya que vemos que la función de artículos relacionados en el sitio web de una revista sigue siendo la más popular de las enumeradas.

La principal conclusión es que todavía no hay un único actor dominante en el descubrimiento de contenidos y que las diferencias de región, sector y área temática influirán en la forma de descubrir los contenidos. Los editores que necesiten maximizar su visibilidad global deben trabajar con las opciones de descubrimiento que dominan de región a región y de sector a sector.